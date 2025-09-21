“Ya llevamos bastante tiempo de falta de propuestas en campaña política”, el reclamo del cardenal Rodríguez

Tegucigalpa – El cardenal emérito de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez, señaló en la homilía dominical que ya llevamos en Honduras bastante tiempo de una campaña política en la que no se ha oído de propuestas.

En cambio, hemos oído ataques de unos a otros e insultos en redes sociales, lamentó el cardenal hondureño.

“Pero acuérdense que la historia y el pueblo los va a juzgar, con engaños y mentiras no se construye el bien”, acentuó.

El religioso pidió orar por los administradores públicos para que se conviertan. “Oremos por los que guían el país para que tengan presente a Dios y no los criterios caducos del mal”.

Durante la homilía el cardenal Rodríguez enfatizó que no se puede servir a Dios y al dinero.

Ahora cuántos se venden por unos pocos lempiras, y peor cuántos quieren comprar votos en las elecciones, reflexionó.

Los cristianos necesitamos tomar conciencia de la necesidad del tiempo que vivimos, recuerden que no podemos servir a Dios y al dinero, agregó.

“En muchas vidas es el dios con minúscula, el dios del dinero el que manda ocupa un puesto que solo le corresponde al verdadero Dios”, caviló.

Seguidamente dijo que las cosas más importantes de la vida como el amor, el respeto, la lealtad no se pueden comprar con dinero, pero para muchos el dinero es un ídolo.

“Este sistema económico en el que estamos instalados gira en torno en comprar y vender, se idolatra la economía, todo está en función de lo mismo… la globalización del mercado crea riqueza para unos pocos y pobreza para la mayoría”, razonó.

Todo lo anterior crea esclavitud, pero solo Dios libera. Jesús nos invita en el Evangelio de hoy a no poner nuestro corazón en el tener, sino en apoyarnos en él y liberarnos de todo aquello que da falsas seguridades, concluyó. (RO)