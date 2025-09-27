Ya inscribieron a Padilla Sunseri, ¿Y entonces?, pregunta Jorge Cálix

Tegucigalpa – El diputado por el Partido Liberal, Jorge Cálix, señaló a través de sus redes sociales que ya el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), inscribió a Rodolfo Padilla Sunseri en la planilla de la comuna sampedrana por lo que pregunto ¿Y entonces?, en referencia a su inscripción.

Cálix posteo “bueno, ya inscribieron por la fuerza, a Rodolfo Padilla Sunseri como candidato de Libre en SPS. Cabe mencionar que Rodolfo Padilla Sunseri nació en Nueva Orleans y los últimos 15 años vivió en Estados Unidos. ¿Y entonces?”.

El legislador hondureño busca ser inscrito en la planilla de diputados por el departamento de Olancho.

Cálix sostuvo que en el pasado se han hecho esos espacios y que en el presente no es la excepción, incluyendo la candidatura de Padilla Sunseri quien fue condenado por un caso de prevaricato administrativo. IR