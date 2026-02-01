Ya hay conversaciones sobre el juicio político, afirma diputado liberal

Tegucigalpa – De acuerdo al diputado suplente del Partido Liberal, Alex Berrios, ya hay pláticas sobre juicios políticos contra funcionarios que todavía siguen en el ejercicio de sus funciones.

“Este nuevo Congreso ha empezado cargado y más porque el gobierno pasado era más una figura decorativa que no tenía responsabilidad ni compromiso con el pueblo hondureño”, dijo al agregar que el nuevo Congreso ha empezado con una agenda legislativa cargada dándole prioridad a temas urgentes como salud.

Sin embargo, agregó el diputado “sepan los funcionarios que cometieron excesos que el Partido Liberal y este nuevo Congreso Nacional no se olvida de ellos y estamos pendientes y de hecho estamos en conversaciones para promover la figura del juicio políticos contra diferentes funcionarios que en sus momentos cometieron graves abusos y el pueblo hondureño sabe quiénes son”, advirtió.

Berrios indicó que la posibilidad de presentar las acciones para llevar a funcionarios a juicio político es a corto y mediano plazo, “estamos ordenando las evidencias, ordenando las justificantes y ordenando la figura de lo que es el juicio político”, afirmó al agregar que no es un tema de venganza, sino que los funcionarios deben entender que esos son puestos de honor y de servicio al pueblo y no de superioridad. VC