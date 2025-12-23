Ya existen elementos suficientes para una declaratoria presidencial: director electoral del CNE

Tegucigalpa- El director electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Fuentes, afirmó que ya existen los elementos necesarios para emitir una declaratoria a nivel presidencial, aunque recalcó que la decisión final corresponde exclusivamente al pleno de consejeros del órgano electoral.

Fuentes explicó que alrededor de 600 actas fueron incorporadas al sistema tras ser aprobadas por el pleno del CNE mediante procesos de verificación visual, por lo que ya se encuentran sumadas a los resultados oficiales. No obstante, detalló que aún permanecen pendientes cerca de 500 actas correspondientes al escrutinio especial, las cuales deberán ser revisadas y contabilizadas en las próximas horas.

“Esas actas faltantes son datos que todavía se van a escrutar, pero con los resultados que ya están evidenciados existen elementos suficientes para dar la declaratoria presidencial. Sin embargo, es una decisión que depende del pleno de consejeros del CNE”, reiteró el funcionario.

El director electoral indicó que existe la probabilidad de que este mismo día se concluya el escrutinio especial a nivel presidencial, aunque aclaró que ello dependerá del ritmo de trabajo que mantengan las Juntas Especiales de Verificación y Recuento.

Actas en cero

Asimismo, Fuentes advirtió que continúa presentándose la práctica de colocar actas en cero, una situación que calificó como recurrente pese a las advertencias realizadas por el CNE. En ese sentido, enfatizó que dicha conducta podría constituir un delito electoral.

No obstante, dejo claro que “esa responsabilidad es individual, civil, penal y administrativa, tanto de los miembros de las juntas especiales de recuento como de quienes los envían a realizar estas actividades”, subrayó.

Las declaraciones se dan en un contexto de alta expectativa nacional, mientras el país permanece a la espera de la declaratoria oficial que defina al próximo presidente de la República.LB