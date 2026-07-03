Ya está disponible material para emitir licencias de conducir

Tegucigalpa – La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) comunicó este viernes que ya tiene disponible el material para emitir las licencias de conducir.

Así lo comunicó la portavoz de la DNVT, subinspectora Rixi Montoya, quien dijo que los hondureños pueden reclamar la licencia de conducir en físico.

“Para aquellas personas que han realizado las solicitudes de las licencias de conducir en los meses anteriores y que solamente tienen la boleta en digital, pueden avocarse a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en cualquiera de sus sedes”, dijo Montoya.

Señaló que ahora los ciudadanos pueden realizar los trámites de renovación de licencia de conducir o emisión por primera vez.

No obstante, la portavoz de la DNVT esclareció que las personas que portan su licencia de conducir de forma digital, todavía puede utilizar este recurso sin sufrir una sanción. AG