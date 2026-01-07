¿Y una mujer por qué no podría ser la presidenta del Congreso?

Tegucigalpa – Son varios los escenarios que se plantean para integrar la próxima junta directiva del Congreso Nacional para el periodo 2026-2030, pero en ninguno de los casos se menciona a una mujer como la posible cabeza de ese poder del Estado, lo que demuestra que pese a que se han abierto los espacios, la toma del poder o cargos con trascendencia sigue quedando distante para las féminas.

– 36 diputadas ocuparán curules en el Parlamento para el periodo 2026-2030.

– El nuevo Congreso será nuevamente un espacio donde se pondrá a prueba la capacidad del sistema político para cerrar las brechas de género y avanzar hacia una democracia verdaderamente representativa.

Honduras vive un momento decisivo. En medio de la crisis institucional, la polarización política y la pérdida de confianza ciudadana, el país necesita liderazgos firmes, capaces, transparentes y con profunda sensibilidad social.

La composición del CN refleja un total de 36 féminas que tendrán una curul. Aunque el aumento es moderado, marca una tendencia positiva: en sólo dos ciclos electorales se sumaron nueve diputadas más, al pasar de 27 en 2017, a 34 en 2021 y ahora a 36 en 2025.

Hoy, Honduras tiene ante sí una oportunidad histórica: por primera vez, una mujer podría presidir el Congreso Nacional, pero esta posibilidad no se plantea a nivel de espacios mediáticos, los análisis políticos o importantes desplegados de prensa.

Las mujeres hondureñas han demostrado, en todos los espacios, que saben gobernar, dialogar, construir consensos y defender los intereses del pueblo con valentía y responsabilidad. De hecho, dos mujeres ocupan actualmente la titularidad de poderes del Estado.

La defensora de derechos humanos Honorina Rodríguez valoró este resultado como “un avance relevante hacia una representación más equilibrada y justa en la toma de decisiones nacionales”, pero advirtió que la paridad real aún está distante.

“Las mujeres participan, se preparan y compiten; el desafío ahora es que el sistema político garantice igualdad efectiva de oportunidades”, abogó.

Johana Bermúdez, Ariana Banegas y Lissi Cano.

El tripartidismo -Nacional, Liberal y Libre- tiene mujeres verdaderamente capaces para ocupar la silla del titular del Parlamento, pero hay que decir que ese derecho prácticamente lo tiene reservado el partido que ganó la Presidencia y así lo demuestra la historia democrática reciente que data desde 1982.

Casi nunca o mejor dicho nunca se ha barajado el nombre de una mujer para dirigir el Poder Legislativo y en esta ocasión tampoco es la excepción. Se ha mencionado el nombre de Iroshka Elvir (PL) como posible conductora del Congreso, pero su partido no ganó las elecciones generales de 2025 y por lo tanto todo apunta a que será el Partido Nacional que ostentará el máximo cargo.

Los nacionalistas cuentan con 12 diputadas, los liberales con 13 y Libre con 11. JS

Congresista que estarán en la Cámara

Partido Nacional

1.- Ariana Banegas

2.- Daysi María Andonie

3.- Cinthya Dayanara Hawit

4.- Lissi Marcela Cano

5.- Johana Bermúdez

6.- Sara Eliabeth Estrada Zavala

7.- María José Sosa

8.- Tania Gabriela Pinto

9.- Karla Patricia Figueroa

10.- María Fernanda Sandres

11.- Lesly Carolina Flores

12.- Máxima Alejandra Burgos

Partido Liberal

1.- Valeska Yamileth Valenzuela

2.- Gloria Yazmín Meza

3.- Alejandra Vallecillo

4.- Sandra Carolina Coleman

5.- Leiby Melissa Torres

6.- Thirsa Gabriela López

7.- Iroshka Lindaly Elvir

8.- Saraí Pamela Espinal

9.- Alia Niño Kafaty

10.- Luz Ernestina Mejía

11.- Erika Corina Urtecho

12.- Fani Noemí Santos

13.- Gerlen Amanda Bonilla

Partido Libre

1.- Isis Carolina Cuéllar

2.- Linda Francés Donaire

3.- Scherly Melissa Arriaga

4.- Dunia Yadira Jiménez

5.- Rita María Zúniga

6.- Kritza Jerlin Pérez

7.- Lucy Michel Guerrero

8.- Clara Marisabel López

9.- Luz Angélica Smith

10.- Jeniffer Alexandra Díaz

11.- Melbi Concepción Ortiz