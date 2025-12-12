Xiomara y Redondo desconocen resultado electoral; MP reintenta judicializar al CNE

egucigalpa – Los presidentes del Poder Ejecutivo y Legislativo, Xiomara Castro y Luis Redondo, siguen el caótico guión del Partido Libertad y Refundación (Libre), donde primero el coordinador general Manuel Zelaya, quien dijo hablar también en nombre de la candidata presidencial Rixi Moncada, aceptó la derrota en las elecciones, y ahora los titulares de los poderes estatales desconocen el resultado de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, que le concedió una apabullante derrota al oficialismo ubicándolo en tercer lugar. De su lado, el Fiscal General, Johel Zelaya aparece de nuevo con la amenaza de judicializar a las consejeras del CNE.

– La titular del Ejecutivo anunció que reclamará ante la ONU, OEA, Unión Europea y CELAC la descarada injerencia de Donald Trump en las recientes elecciones.

– Luis Redondo tildó de “chabacanada” el proceso electoral realizado el 30 de noviembre.

Doce días han pasado desde que Honduras realizara las elecciones generales y lo único claro es el rechazo categórico del pueblo que salió a las urnas y ubicó a la candidata de Libre, Rixi Moncada, en un humillante tercer lugar. Los presidenciables de los centenarios partidos Nacional y Liberal, Nasry Asfura y Salvador Nasralla, se disputan en un cerrado resultado quién será el próximo presidente de Honduras para el periodo 2026-2030.

El coordinador del oficialista Partido Libre, Manuel Zelaya; al igual que su candidata, Rixi Moncada; reconocen la derrota en las urnas, pero la presidenta Xiomara Castro; y el titular del Legislativo, Luis Redondo desconocen el resultado electoral alegando injerencia extranjera y manipulación del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP)entre otras justificaciones, con lo cual Libre expone las posiciones divergentes que tienen, ya que los responsables partidarios admiten la amplia derrota, mientras sus exponentes gubernamentales se niegan a aceptar la catástrofe electoral que sufrieron.

Rixi Moncada y Luis Redondo no aceptan los resultados electorales.

Según los resultados preliminares del CNE, el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura aventaja con 1,298,835 votos (40.52 %) a Nasralla, que suma 1,256,428 sufragios (39.20 %). La candidata del oficialista Libre, Rixi Moncada, aparece en un lejano tercer lugar con 618,448 papeletas (19.29 %).

[LEER] Presidenta del CNE rechaza intimidación de Libre y el CN, y asegura se interpondrá a los que no quieren declaratoria

Castro dice hubo descarada injerencia de EEUU

La presidenta Xiomara Castro reafirmó su indignación por la “descarada injerencia extranjera del presidente de los Estados Unidos Donald Trump en nuestras elecciones”.

Según Castro, las amenazas hechas por Trump a los votantes de nuestro país en pleno silencio electoral “impidieron el libre sufragio y que el pueblo expresara su voluntad libremente”.

“De igual manera, condenamos el complot anunciado en los 26 audios sobre el fraude en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales (TREP) que hoy le arrebatan el triunfo a quien tenía la responsabilidad de continuar desmontando las injusticias de la clase dominante y la narco dictadura hoy fortalecida con el perdón al expresidente Juan Orlando Hernández”, añadió.

La presidenta Castro alega injerencia extranjera en los comicios hondureños.

La titular del Ejecutivo, informó que ya dio instrucciones para que Honduras haga los reclamos respectivos por esta injerencia extranjera.

Estos reclamos se harán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

“Mi convicción es hoy más firme que nunca, que necesitamos patria, libre, soberana y que he contado con un Ejército leal al pueblo”, destacó durante la celebración de 200 años del Ejército de Honduras.

[LEER] Sociedad civil rechaza llamado al caos y piden respeto a la voluntad del pueblo

Crimen organizado y maras también influyeron

En su declaración pública, la mandataria recordó que heredó un país “saqueado y frente al crimen organizado”, señalando que un expresidente (Juan Orlando Hernández), fue condenado a 45 años en cortes internacionales. Aseguró que esa situación dejó en evidencia la necesidad de “reconstruir la imagen de las instituciones y devolverle la dignidad al pueblo hondureño”.

La presidenta Castro señaló que durante las elecciones “sí se sufrieron amenazas de maras y pandillas contra votantes de Libre en diferentes partes del país”, hechos que —dijo— deben ser investigados por la Policía Nacional y las propias Fuerzas Armadas.

No obstante, destacó que la institución militar actuó “con sensatez, pero con firmeza”, contribuyendo a garantizar “la paz, el orden y la seguridad” en un momento de “enorme tensión política y social”.

En el marco de la ceremonia de ascensos de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), la presidenta Xiomara Castro ofreció un discurso cargado de mensajes políticos, institucionales y de reconocimiento al papel que el ejército ha desempeñado durante su administración, especialmente en el contexto de lo que denominó la “refundación de la patria”.

[LEER] OEA a sesión extraordinaria el lunes para recibir informe de las elecciones en Honduras

Redondo también desconoce resultados

De su lado, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, amenazó que si el Consejo Nacional Electoral (CNE), no emite una resolución antes del 30 de diciembre sobre los comicios generales, ese poder del Estado tomará la decisión.

“Si no emiten la resolución el 30 de diciembre, ojalá que lo hagan y encuentren el camino, pero después de ver los números inflados y anomalías. Si no emiten la resolución va a pasar al Congreso Nacional, la Constitución es clara, hay que tener las reglas claras”, justificó.

Manifestó que los audios divulgados por el Ministerio Público reflejan lo que está ocurriendo lo que se había planificado de un fraude electoral.

Luis Redondo se pronunció en la misma vía de la familia presidencial.

Recordó que el Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó al CNE una solicitud de anular las elecciones generales, cuya petición respalda alegando que hubo injerencias de maras y pandillas, como de Estados Unidos mediante el presidente Donald Trump.

Redondo criticó a las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, por realizar un cambio no obligatorio en la comparación de la validación biométrica para impedir fraude electoral.

Cuestionó a las consejeras por salir a denunciar la inoperancia e incapacidad de uno de los proveedores de la divulgación de resultados como forma de lavarse las manos de sus violaciones a la ley.

“Nadie debe intimidar a las consejeras, pero si se sienten intimidadas porque han violentado la ley que enfrenten; que no se hagan victimas por el sexo”, exteriorizó.

Consultado por su derrota en las elecciones generales, respondió que se tiene que revisar los hechos porque hubo injerencia e intimidación a la población hondureña, asimismo señaló que aunque resultara reelecto como diputado no aceptará por las anomalías del proceso.

[LEER] OEA a sesión extraordinaria el lunes para recibir informe de las elecciones en Honduras

Fiscal Zelaya amenaza y revela nuevos audios

Tal como lo hizo el pasado 29 de octubre cuando presentó varios audios que retratan un supuesto complot contra el proceso electoral, este jueves el Fiscal General Johel Zelaya reveló la existencia de nuevas grabaciones sobre una trama para entorpecer la voluntad del pueblo manifestada en las urnas.

El Ministerio Público, a través de la unidad especializada contra delitos electorales, difundió en las últimas horas nuevos audios que supuestamente revelan conspiración para cometer fraude durante los comicios generales.

El Fiscal General, Johel Zelaya.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, informó en comparecencia de prensa que la unidad especializada contra delitos electorales recibió nuevos audios que surgen para nuevas investigaciones.

Detalló que son tres nuevos audios y que el interés superior del MP es la democracia en el país.

En uno de los audios se oye a una mujer, supuestamente la consejera Cossette López, hablando sobre las personas que están en mesas electorales y que se encargaría del conteo de las actas.

[LEER] Conadeh pide al CNE garantizar un escrutinio final ágil, transparente y sólido

Por su parte, el Fiscal Zelaya dijo que el acceso a los audios por parte del MP lo explicará en su momento si fuera necesario ante un juez competente. “La verdad no ocupa adornarse, la verdad camina sola, ustedes lo saben que la mentira tiene pies cortos, el camino de la mentira es corto. Jamás el Ministerio Público se va a prestar para implantar audios que no son”, acentuó.

“Hablaré con toda honestidad, con los principios que nos crecieron nuestros padres, si esos audios no fueran reales, el Fiscal General no debería seguir en ese despacho, la verdad no hay que adornarla”, defendió.

Puntualizó que “si actuar en los próximos días o en los próximos meses me trae consecuencias ante los políticos, lo asumo con valentía, pero no me les voy a arrodillar a ningún político. La lucha contra la corrupción debe continuar y el pueblo hondureño que me conoce sabe que no vamos a retroceder en esta lucha”.

La cabeza de la Fiscalía hondureña dijo que no teme a un juicio político por sus ejecutorias, “ese es el canto que se tienen quienes se sienten agredidos con las actuaciones del Fiscal General, pero les mando un mensaje: se van a sentir más agredidos”.

Los hondureños votaron para elegir al nuevo presidente -que está previsto que tome posesión el próximo 27 de enero-, a los tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano. PD