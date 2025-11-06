Xiomara Castro y Lula da Silva fortalecen lazos de cooperación entre Honduras y Brasil

Belém (Brasil) – La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunieron este miércoles en Belém, en el marco de la COP30 para fortalecer los lazos de cooperación entre ambas naciones y abordar los principales desafíos regionales en materia ambiental, social y económica.

Así lo informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia de Honduras, luego de la llegada de Castro a Brasil para participar en Belém en la cumbre de jefes de Estado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30).

Los dos gobernantes «reafirmaron su compromiso con la acción climática justa y solidaria, destacando la urgencia de avanzar en políticas de transición energética, protección de los bosques tropicales y apoyo a las comunidades más vulnerables frente a los efectos del cambio climático», indicó la sede del Ejecutivo hondureño en Tegucigalpa en un comunicado.

La mandataria hondureña subrayó la importancia de promover una agenda ambiental con justicia social con enfoque de derechos humanos, en la que los países de América Latina puedan actuar de manera conjunta para exigir responsabilidades y financiamiento climático a las naciones más industrializadas, añade la información oficial.

Señala además que Lula da Silva reiteró el liderazgo de Brasil en la defensa de la Amazonía y expresó su disposición de continuar trabajando de la mano con Honduras en iniciativas de cooperación técnica, transferencia de tecnologías, energía, infraestructura, conservación de biodiversidad, desarrollo sostenible y defensa.

Los presidentes coincidieron en la necesidad de impulsar proyectos de energía limpia y promover políticas que garanticen la soberanía alimentaria y la protección de los pueblos originarios.

De igual forma reafirmaron su compromiso de seguir consolidando una alianza estratégica entre Honduras y Brasil, basada en la solidaridad, la justicia climática y la cooperación para el bienestar de los pueblos latinoamericanos.

Castro aprovechó la ocasión para condecorar a Lula da Silva con la Orden Francisco Morazán en el Grado de Gran Cruz, Placa de Oro, en reconocimiento a su destacada trayectoria política, su compromiso con la justicia social y su liderazgo en la defensa del medio ambiente y la integración latinoamericana.

La mandataria hondureña expresó que Lula da Silva «representa los valores de solidaridad, dignidad y lucha por la igualdad de los pueblos de América Latina, principios que inspiran el pensamiento y legado del general Francisco Morazán, prócer de la unión centroamericana». EFE