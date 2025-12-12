Xiomara Castro solicita al próximo gobierno que finalice construcción de nuevos hospitales

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro solicitó al próximo gobierno que finalice la construcción de los nuevos ocho hospitales que ella prometió en su administración.

“Hay hospitales que van a quedar para terminar y construirlos en el próximo gobierno, y hay que terminarlos, hay que hacer un compromiso con la población”, dijo la mandataria hondureña.

Este viernes, la titular del Ejecutivo participó en la inauguración del Laboratorio Nacional de Vigilancia de Salud en la capital hondureña, que tuvo apoyo financiero no reembolsable de parte de Japón.

Comentó inicialmente que los hondureños no tienen el conocimiento de lo difícil que es desarrollar un proyecto, es tan complicado, y se necesitan tantos esfuerzos.

Castro recordó que prometió construir ocho hospitales en su gobierno, pero admitió que solo logró inaugurar el Hospital Satuyé de Roatán.

Respecto a los otros, estimó que el Hospital Regional de Roatán estará finalizado para abrir en 2026.

Mientras que los hospitales de Salamá en Olancho y el de Ocotepeque, indicó que el equipo con el que operará ya está listo y que el recurso humano está en capacitación.

La presidenta inauguró el nuevo Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud, una unidad que permitirá a Honduras realizar sus propias pruebas para enfermedades infectocontagiosas y brindar apoyo diagnóstico a países de la región.

Sobre el Hospital de Choluteca, señaló que una parte ya está lista y espera terminar el proyecto porque quiere entregarlo bajo la figura de “llave en mano” ya con el equipo y el recurso humano listo.

Añadió que la construcción del Hospital de Santa Bárbara está avanzada, y que quiere supervisar el de Tocoa para verificar su avance y su estado de edificación.

Por otro lado, destacó que está en prueba el acelerador lineal de un búnker para brindar atención a los pacientes que padecen de cáncer, en el Hospital San Felipe.

Expresó que en cuatro años no se puede hacer todo, pero ha iniciado un proceso en el que la salud ha sido atendida en primer lugar.

“Esperamos que el próximo gobierno también le dé el interés que le hemos dado, a pesar de todas las críticas, porque no solamente hablamos de edificaciones, sino que también al recurso humano se les ha dado dignidad con el salario humano”, exteriorizó. AG