Xiomara Castro se reúne con León XIV y trata la situación social regional en el Vaticano

Ciudad del Vaticano – La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha sido recibida este viernes por el papa León XIV en el Vaticano, con cuyas autoridades ha abordado después temas como la situación sociopolítica de la región o la inmigración.

El encuentro con el nuevo papa tuvo lugar en el Palacio Apostólico y después la mandataria se reunió con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el secretario para las Relaciones con los Estados, el arzobispo Paul R. Gallagher.

En la reunión en la Secretaría de Estado vaticana, se ha aludido a «las buenas relaciones» bilaterales y se ha estudiado el papel de la iglesia y del Estado en el ámbito social, educativo y en la protección de los inmigrantes, según un comunicado de la Santa Sede.

En nombre del pueblo hondureño, la presidenta transmitió su respeto y gratitud al Papa León XIV, en una audiencia privada en la Ciudad del Vaticano, encuentro que consolida los lazos de amistad y respeto con la Santa Sede.



La mandataria compartió

«En la conversación se han tocado otros temas de interés común sobre la actualidad sociopolítica del país y de la región», termina la escueta nota vaticana.

Xiomara Castro, en Roma desde el pasado miércoles acompañada por sus hijos Héctor y Zoe, acudió a su primera audiencia con el papa León XIV vestida de negro, siguiendo el protocolo.

Durante la audiencia, se llevó a cabo un intercambio de obsequios. La presidenta entregó a Su Santidad el Papa León XIV una pintura elaborada por un miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras, así como un pin de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras.



✝️ Por su… pic.twitter.com/iFGht394aT — Secretaría de Prensa de Honduras (@gobprensaHN) September 19, 2025

Y le obsequió con un cuadro en el que el pontífice estadounidense aparece junto a la patrona de Honduras, Nuestra Señora de Suyapa.

En el pasado, Castro ha pasado en otras ocasiones por el Vaticano: se reunió con el papa Francisco en octubre de 2022 y también participo en el funeral del pontífice argentino el pasado 26 de abril. Con este encuentro, el Gobierno hondureño busca proyectar un mayor acercamiento con la Santa Sede, en un momento en el que la Iglesia Católica mantiene una influencia significativa en el debate sobre justicia social y medioambiental en la región. EFE (vc)