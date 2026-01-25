Presidenta Castro no presentó informe de su último año de gestión ante el CN

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro no se presentó este domingo en el Congreso Nacional para presentar su último informe como gobernante en la instalación de la primera legislatura 2026-2030.

El Congreso Nacional período 2026-2030 instaló la primera legislatura, donde estuvo presente la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando que presentó su informe; mientras Tomás Zambrano manifestó sus objetivos al mando del Congreso Nacional.

Cabe recordar que en la anterior instalación de la legislatura, tampoco se presentó Castro, pero envió a uno de sus designados presidenciales, Renato Florentino.

A dos días está que venza el mandato Xiomara Castro y tome posesión Nasry Asfura, evento que será este martes en el Congreso Nacional.

La mandataria hondureña estuvo este fin de semana en el municipio de Catacamas inaugurando la renovación del estadio Rubén Guifarro y anunció que este lunes inaugurará obras en el Estadio Chelato Uclés de la capital. AG