Xiomara Castro no cumple, dice diputada Elvir que señala que la inconformidad es latente

Tegucigalpa – La diputada Iroshka Elvir criticó este martes que la presidenta Xiomara Castro no cumple con sus promesas ni planes que tiene su gobierno.

"Xiomara NO CUMPLE". ❌



Lo dice la gente, sin importar cuando dinero boten en "rotulitos".



No engañan a nadie y la inconformidad del pueblo es latente.



No corrigieron su desinterés por resolver las necesidades del país y eso les pasará factura.



Es PA FUERA QUE VAN. pic.twitter.com/74sYA1HbhY — Iroshka Elvir Diputada (@IroshkaElvir) September 9, 2025

A través de su cuenta de red social «X», posteó un evento en la que aparece el gobernador de El Paraíso, Gerardo Valladares, preguntando a la gente si la mandataria hondureña cumple.

El evento que se realizó en un campo de fútbol y cuando el gobernador pregunta si Xiomara Castro cumple, lo habitantes dicen «no».

En ese sentido, Elvir posteó que el gobierno ya no engaña a ningún hondureño y que la inconformidad es latente.

Lo dice la gente, sin importar cuando dinero boten en «rotulitos», señaló.

No corrigieron su desinterés por resolver las necesidades del país y eso les pasará factura, sentenció. PD