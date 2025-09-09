Xiomara Castro no cumple, dice diputada Elvir que señala que la inconformidad es latente

Tegucigalpa – La diputada Iroshka Elvir criticó este martes que la presidenta Xiomara Castro no cumple con sus promesas ni planes que tiene su gobierno.
A través de su cuenta de red social «X», posteó un evento en la que aparece el gobernador de El Paraíso, Gerardo Valladares, preguntando a la gente si la mandataria hondureña cumple.
El evento que se realizó en un campo de fútbol y cuando el gobernador pregunta si Xiomara Castro cumple, lo habitantes dicen «no».
En ese sentido, Elvir posteó que el gobierno ya no engaña a ningún hondureño y que la inconformidad es latente.
Lo dice la gente, sin importar cuando dinero boten en «rotulitos», señaló.
No corrigieron su desinterés por resolver las necesidades del país y eso les pasará factura, sentenció. PD