Insólito: Castro llama a colectivos y movimientos sociales a concentrarse en Tegucigalpa

Tegucigalpa- La presidenta de la República, Xiomara Castro, lanzó este martes un llamado urgente a los colectivos, movimientos sociales, organismos de base y a la ciudadanía en general para concentrarse de manera pacífica en Tegucigalpa, según ella en defensa del orden constitucional y del mandato popular, en una insólita forma de generar incertidumbre y zozobra entre los hondureños, tras la histórica derrota electoral que colocó a su partido Libre, en un lejano tercer lugar en los comicios electorales.

– La candidata de Libre Rixi Moncada se posiciona en el tercer lugar en las elecciones del 30 de noviembre con un 19.29%.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, la mandataria aseguró que, según información de inteligencia “verificada”, el expresidente Juan Orlando Hernández, a quien señaló como “perdonado en Estados Unidos”, estaría planificando su ingreso al país con el objetivo de proclamar al ganador de las elecciones, en medio de lo que calificó como una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático.

“Informo con responsabilidad histórica que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno”, expresó Castro en su publicación, en la que alertó sobre un presunto nuevo intento de desestabilización.

Ante este escenario, la presidenta solicitó “de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño” y convocó a una movilización nacional en la capital. Según indicó, la concentración tiene como finalidad defender la voluntad popular, rechazar cualquier intento golpista y visibilizar ante la comunidad internacional que en Honduras se estaría gestando un nuevo golpe de Estado.

“El pueblo, los movimientos sociales, colectivos, la militancia y ciudadanía están llamados a concentrarse de forma urgente y pacífica para defender la democracia”, enfatizó la mandataria.

El mensaje presidencial se da en un contexto de alta tensión política y social, marcado por protestas, denuncias de represión y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, mientras se continúa a la espera de resultados oficiales de parte del CNE, que defina el ganador entre el primer y segundo lugar. LB