Xiomara Castro afirma que su gobierno “cumplió el mandato histórico” al despedirse del poder

Tegucigalpa- La expresidenta de la República, Xiomara Castro, publicó un mensaje en su cuenta oficial de X al filo de la medianoche del 27 de enero, fecha en la que se llevó a cabo la toma de posesión del nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura, en el que agradeció el respaldo popular y defendió los resultados de su gestión gubernamental.

-Castro se despide del poder con mensaje en redes sociales la noche de la toma de posesión y exalta la Refundación y a Libre.

“Gracias, pueblo hondureño, por tu respaldo inquebrantable al proyecto de la Refundación Nacional y por resistir junto a mí estos cuatro años de lucha por la soberanía, la independencia y la justicia social en Honduras”, escribió la exmandataria.

En su mensaje, Castro destacó el papel de la resistencia popular y del partido Libertad y Refundación (Libre), al que describió como una fuerza política nacida de la lucha social tras el golpe de Estado. Aseguró que los avances logrados durante su gobierno no habrían sido posibles sin el sacrificio de quienes considera mártires del movimiento.

“Nada de lo conquistado habría sido posible sin la resistencia popular, sin la sangre y el sacrificio de nuestros mártires, y sin la fuerza indomable de nuestro Partido Libre”, expresó.

La exjefa de Estado afirmó que su administración cumplió el mandato histórico que, a su juicio, le fue otorgado por el pueblo hondureño, y enumeró logros en áreas como educación, salud, infraestructura, crecimiento económico, generación de empleo, derechos humanos, seguridad y protección del ambiente. Asimismo, aseguró que su gobierno enfrentó la corrupción y respetó la alternabilidad en el poder y la democracia.

“La lucha continúa. Al concluir este gobierno del pueblo afirmamos con hechos y no con discursos que cumplimos el mandato histórico”, señaló.

Gracias, pueblo hondureño, por tu respaldo inquebrantable al proyecto de la Refundación Nacional y por resistir junto a mí estos cuatro años de lucha por la soberanía, la independencia, la justicia social en Honduras.



Nada de lo conquistado habría sido posible sin la… — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) January 27, 2026

Finalmente, Xiomara Castro afirmó que deja la Presidencia “con la frente en alto” y envió un mensaje a las nuevas generaciones, a quienes instó a continuar el camino político iniciado por su movimiento.

“Misión cumplida”, concluyó la exmandataria en su mensaje de despedida, en la que no asistió a la toma de posesión para entregar el mandato al Gobierno entrante.LB