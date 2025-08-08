Xi y Putin abordan la guerra en Ucrania y reafirman su alianza estratégica durante llamada

Pekín – El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo este viernes una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la que abordaron la situación en Ucrania y reafirmaron el carácter estratégico de sus relaciones bilaterales, según informaron medios estatales.

Durante el diálogo, Putin, que de acuerdo a la agencia de noticias Xinhua fue el que solicitó la llamada, explicó la postura rusa sobre la guerra en Ucrania y valoró positivamente el papel de China en la búsqueda de una solución política.

Xi, por su parte, reiteró que Pekín mantendrá su posición de promover el diálogo y favorecer un alto el fuego, independientemente de cómo evolucione la situación. EFE

(vc)