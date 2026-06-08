Xi aterriza en Pionyang para su primera visita a Corea del Norte en siete años

Seúl- El presidente chino, Xi Jinping, aterrizó este lunes en Pionyang para una visita de Estado de dos días a Corea del Norte, la primera desde 2019 y su segunda al hermético país como jefe de Estado, avanzó la agencia estatal de noticias china Xinhua.

Xi llegó a la capital surcoreana sobre las 12:00 hora local (03:00 GMT), según Xinhua, que no dio más detalles por el momento sobre el recibimiento o la agenda del mandatario.

El viaje se interpreta como un intento por parte de Pekín de reafirmar su influencia sobre Pionyang y reactivar una relación que, pese a su alianza histórica, ha atravesado etapas de enfriamiento en la última década por los ensayos nucleares norcoreanos y por el estrechamiento de los vínculos de China con Corea del Sur y de Corea del Norte con Rusia.

Para el investigador Benoit Hardy-Chartrand, del Instituto de Estudios Asiáticos Contemporáneos en el campus de la Universidad de Temple en Japón, el viaje de Xi busca «garantizar que China mantenga su influencia sobre Corea del Norte, que ha estado fortaleciendo sus vínculos con Rusia en los últimos años», según dijo a EFE.

«Si bien China sigue siendo, por un amplio margen, el socio comercial más importante de Corea del Norte, Pionyang siempre ha sido cauteloso ante la idea de depender demasiado de Pekín. Por lo tanto, el estrechamiento de las relaciones de Pionyang con Moscú, especialmente en los ámbitos de la defensa y el comercio, ha sido un acontecimiento muy positivo» para el líder norcoreano, Kim Jong-un, apuntó Hardy-Chartrand.

La visita llega tras meses de intensificación de contactos bilaterales: la canciller norcoreana, Choe Son-hui, viajó a China en septiembre de 2025; el primer ministro chino, Li Qiang, acudió a Pionyang en octubre por el aniversario del gobernante Partido de los Trabajadores; y el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, visitó Corea del Norte en abril pasado.

Xi defendió este lunes la continuidad de la alianza entre China y Corea del Norte e instó a ambos países a reforzar su coordinación frente al «hegemonismo» y la «política de fuerza», en un artículo publicado por el diario norcoreano Rodong Sinmun.

China es el principal socio político y económico de Corea del Norte, con una frontera común de más de 1.400 kilómetros y un papel clave en el comercio y el suministro de alimentos y energía, aunque esos intercambios están condicionados por las sanciones internacionales derivadas del programa nuclear norcoreano.

El viaje también se produce después de la cumbre que Xi mantuvo en Pekín en mayo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la cual la Casa Blanca aseguró que ambos habían confirmado una «meta compartida» de desnuclearizar Corea del Norte, una formulación que no apareció en la lectura china del encuentro.

«Es poco probable que se cumplan las esperanzas del presidente Trump de reanudar el diálogo con Kim Jong-un», apuntó Hardy-Chartrand, quien valoró que «la necesidad de Kim Jong-un de diplomacia con Estados Unidos se ha reducido enormemente» gracias a sus vínculos con Moscú y Pekín.

«Está más comprometido que nunca con el desarrollo de las capacidades nucleares del país», aseguró el experto. EFE (AD)