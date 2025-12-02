Xelajú MC, en cita con la historia, busca su primer título centroamericano

Ciudad de Guatemala.- El Xelajú guatemalteco tiene este miércoles una cita con la historia en el partido de vuelta de la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf frente a la Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica, actual bicampeón regional.

Los «Súper Chivos», como se le conoce a este equipo originario de Quetzaltenango, la segunda ciudad más importante de Guatemala ubicada en el oeste del país, serán los anfitriones del crucial encuentro en el que buscarán su primer título en esta competición continental.

La eliminatoria está abierta para cualquiera de los dos clubes, ya que el partido de ida, disputado en territorio costarricense el pasado 26 de noviembre, finalizó con un empate a un gol.

Xelajú buscará hacer valer su condición de local y el buen momento que atraviesa, pues además de llegar a la final de la Copa Centroamericana, se clasificó a los cuartos de final de la Liga Nacional de Guatemala.

Los pupilos del estratega guatemalteco Amarini Villatoro se quedaron concentrados en la capital desde su retorno de Costa Rica y están centrados en el juego de vuelta contra el Alajuelense, el bicampeón centroamericano, que se disputará en el estadio Cementos Progreso, al norte de la Ciudad de Guatemala.

El técnico guatemalteco apuesta por la máxima concentración de sus jugadores para lograr el objetivo de alzar la Copa Centroamericana.

El reglamento de la Concacaf establece que, si el encuentro termina 0-0, Xelajú será campeón gracias al gol anotado en Costa Rica.

En cambio, si el empate es 2-2 o con más goles, el título será para Alajuelense por tener más tantos fuera de casa. Si el marcador vuelve a ser 1-1, se jugará tiempo extra y el gol de visita dejará de contar. De persistir la igualdad, todo se definirá en penales.

Por lo tanto, ambos equipos buscarán la victoria en el césped del estadio, cuyos graderíos serán abarrotados por los seguidores de Xelajú, considerada la afición más grande del balompié guatemalteco.

El equipo costarricense se encuentra en Guatemala desde el lunes, concentrado para el partido que definirá al campeón de la Copa Centroamericana 2025.

Posibles alineaciones:Xelajú MC: Rubén Silva; Raúl Calderón, Manuel Romero, Kevin Ruiz, Widvin Tebalán; Juan Cardona, Jorge Aparicio, Antonio López; Romario Da Silva, Yilton Díaz y Pedro Báez.

Entrenador: Amarini Villatoro.

Alajuelense: Bayron Mora; Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita; Celso Borges, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Anthony Hernández; Joel Campbell y Ronaldo Cisneros.

Entrenador: Óscar Ramírez.

Árbitro: Nelson Salgado (Honduras)

Estadio: Cementos Progreso

Hora: 20:00 hora local (02:00 GMT del jueves). EFE/ir