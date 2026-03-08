Xavi: “Messi estaba fichado; lo tiró atrás Laporta porque no quería una guerra con él”

Redacción Deportes – El exfutbolista y exentrenador del Barcelona Xavi Henández ha afirmado en una entrevista con el diario La Vanguardia que el delantero argentino Leo Messi pudo haber regresado al club pero que el entonces presidente y actual candidato a la reelección, Joan Laporta, «lo tiró atrás porque no quería una guerra con él».

Sobre el posible regreso de Messi al Barça con Xavi como entrenador, éste dijo: «Ahí el presidente tampoco dice la verdad. Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente».

Sin embargo, Xavi señala que «el presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo» y tenían «la luz verde de LaLiga, pero es el presidente el que lo tira todo para atrás».

«Yo ahora pienso que no voy a volver nunca más al Barça. Ya he hecho mi etapa como jugador y entrenador. A partir de ahí, mi interés es contar la verdad, y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira, es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder», añade. JS