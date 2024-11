Xavi: «Los árbitros van condicionados»

Sant Joan Despí (España)– El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se alineó con el presidente del club, Joan Laporta, y aseguró este viernes que «los árbitros van condicionados» por las críticas de Real Madrid Televisión, algo que, en su opinión, «adultera un poco la competición».

«Dije que no me gustaba que condicionaran a los árbitros y lo están haciendo cada semana. Creo que adultera un poco competición. Los árbitros van condicionados y lo estamos viendo. El caso Negreira no nos ha sumado. Es una realidad, pero con esto hay que competir», afirmó.

Desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Xavi declaró que comparte «al cien por cien» las palabras de Laporta, que este viernes en una entrevista a RAC1 calificó de «vergüenza» los vídeos que esta temporada está emitiendo Real Madrid Televisión sobre el colectivo arbitral.

«Me sorprende que admitamos eso. Adultera la competición por completo. Condicionan al máximo, lo ve un ciego. Estoy con el ‘Cholo’ Simeone, no somos tontos», añadió.

Por otra parte, Xavi afirmó que el Barça no está «cumpliendo las expectativas», aunque confía en poder «mejorar y competir los dos títulos que quedan, pese a estar difícil» porque de momento no han «hecho los deberes» y tanto el Real Madrid como el Girona «han sido mejores».

El técnico egarense aclaró que su decisión de renunciar al banquillo a final de curso no se debe a «la prensa ni la salud mental» sino a que «el club necesita un cambio de rumbo», si bien lamentó que tanto «fuera de España» como los profesionales del mundo del fútbol «valoran muchísimo» el trabajo de su cuerpo técnico, a diferencia de lo que sucede, bajo su punto de vista, en el entorno azulgrana.

Preguntado por la acumulación de lesiones, Xavi respondió que ningún equipo de Europa ha tenido un calendario tan duro como el del Barça en el mes de enero, y subrayó también la acumulación de viajes y la falta de descanso.

Asimismo, el entrenador del Barcelona pronosticó «un partido muy difícil» este sábado ante el Alavés, al que definió como «un rival muy intenso» que llegará «en dinámica positiva» y que está «haciendo muy bien las cosas» bajo la dirección de Luis García Plaza, que ha logrado transmitirle su «agresividad».

«Tenemos que calmar las situaciones de contraataque. Ellos salen como balas y tenemos que minimizar esto. Hay que atacar bien, pero sobre todo estar atentos porque aquí nos hicieron mucho daño en la primera mitad y nos costó ganar», recordó.

Xavi destacó que el delantero brasileño Vitor Roque ha mejorado su condición física, aseguró que el gol de la victoria ante Osasuna «la ha ido muy bien para coger confianza» y auguró que «mostrará todo su potencial», pero pidió «cautela» con un jugador de 18 años que necesitará «tiempo y minutos». EFE/ir