Xavi: “Llegamos en buen momento, pero hay que demostrarlo”

Riad.- Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, insistió durante la rueda de prensa previa a la semifinale de la Supercopa de España frente al Betis en que su equipo llega “en buen momento”, aunque no se sienta favorito, pero que le toca “demostrarlo en el campo” ante un rival contra el que el control del balón “será la clave”.

“Tiene mucha importancia. No lo hemos ganado con el nuevo formato. Venimos en un buen momento moral y físicamente. Intentaremos mostrar nuestra personalidad, primero en la semifinal. Ganar el que sería el primer título de la temporada nos hace ilusión y nos daría mucha tranquilidad”, dijo.

“No siento que seamos favoritos. Llegamos en buen momento, pero no significa nada. No me veo favorito. No tenemos bajas, ni de sanciones ni lesiones, pero hay que demostrarlo sobre el campo”, añadió.

“En el caso de ganar, nos reforzaría muchísimo; en caso de perder, una decepción por un título perdido. No hay que poner paños calientes”, continuó.

“No cambiaría mucho ganarlo, porque intentaríamos ganar todos los títulos en juego. Pero, es un título y estamos enfocados en ganarla. Es una competición del KO y tenemos que tener presente que no podemos cometer errores”, completó.

Además, Xavi bromeó sobre la necesidad de ganar un título tras 14 meses en el cargo.

“Tengo muchísimas ganas de levantar el título. Si no hay un título esta temporada, me vais a matar”, dijo entre risas.

“Hay que ir a por ello. Llevamos un tiempecito sin títulos y nos tocaría ya”, añadió.

“El Betis es un rival al que le gusta tener la pelota, con Pellegrini siendo un entrenador ofensivo; todos los jugones son titulares. Defensivamente están bien preparados, con la línea alta, un rival muy fuerte al que le gusta robar pelotas… un equipo muy completo. Intentaremos tener nosotros la pelota el mayor tiempo posible, será la clave”, manifestó.

