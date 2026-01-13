Xabi Alonso se despide con elegancia: «Me voy con respeto, gratitud y orgullo»

Madrid – Xabi Alonso se despidió del Real Madrid con un mensaje escueto en redes sociales, en el que elegante, agradeció la confianza de la directiva y de los jugadores más el cariño del madridismo.

«Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad», escribió Xabi Alonso en su cuenta oficial de Instagram junto a dos fotos dirigiendo al Real Madrid.

«Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible», sentenció. EFE