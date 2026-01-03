Xabi Alonso no pone fecha al regreso de Mbappé

Madrid.- Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, mostró su deseo de «apurar los plazos» en la lesión de Kylian Mbappé, baja ante el Real Betis en LaLiga y seria duda para la Supercopa de España por un esguince de rodilla, pero no marcó una fecha para el regreso del delantero francés.

«Vamos a ir apurando los plazos. Es mucho de sensaciones y vamos a hacer todo lo posible para apurar los plazos y que pueda estar listo lo antes posible. ¿Cuándo es? Esa es la pregunta. No lo sé. Esperamos. Igual la siguiente rueda de prensa prepartido lo diré más claro», aseguró en su comparecencia.

El técnico madridista descartó que la dolencia de Mbappé se haya producido por una mala gestión de sus minutos, tras jugar como titular en el estreno en la Copa del Rey o varios encuentros tras unas molestias de rodilla para lograr igualar un récord goleador de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.

«La gestión con jugadores que siempre están pensando y dispuestos a ayudar al equipo es fácil. Con jugadores que tienen ambición y siempre quieren ganar es fácil. Tomar las decisiones es mi trabajo y las asumo yo», manifestó.

«A raíz de cada partido hacemos las valoraciones según las sensaciones del jugador y tomamos decisiones consecuentemente con las necesidades del partido. Ahora veremos. Hay que ver la evolución y hay que hacer todo por nuestra parte para que llegue lo antes posible», añadió sin valorar si podrá llegar a la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid del próximo jueves. EFE/ir