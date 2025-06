Xabi Alonso no pierde el toque

Miami (EE.UU.) – Xabi Alonso disputó su último partido de fútbol en 2017, pero su talento con el balón no ha cambiado. Fenomenal equilibrador en el terreno de juego, el tolosarra ha trasladado esa habilidad fuera del campo en su carrera de entrenador y ya se ha ganado al vestuario del Real Madrid con su liderazgo sin dejar de ser «uno más» y divertirse con el balón en los entrenamientos.

«Le quedaban años de fútbol», reconocieron varios jugadores madridistas en su concentración en Palm Beach previa al Mundial de Clubes FIFA.

Xabi Alonso se sentará por primera vez este miércoles en el banquillo del Real Madrid para el estreno madridista en el Mundial de Clubes en el Hard Rock Stadium de Miami contra el Al Hilal y el martes regaló un ‘show’ en su rueda de prensa.

La misma lucidez que tenía en el campo en situaciones de alta tensión la mantuvo ante las decenas de preguntas recibidas en rueda de prensa previa al partido.

Dejó claras sus ideas, abordó con transparencia el análisis táctico y solventó con brillantez los temas más incómodos. Uno de ellos fue ante una pregunta sobre si creía que el anuncio del fichaje de Franco Mastantuono, publicado antes del Mundial de Clubes que al argentino disputa con River Plate, perjudica a los Millonarios.

Un periodista argentino usó la palabra «movilizado» para referirse a que River se sentía «perjudicado».

«Yo he visto el partido, han ganado 3-1 (contra el Urawa) y creo que ha jugado un buen partido River, o sea que no les he visto muy movilizados. Con todo el respeto, eh. Que les he visto bien a River», contestó Xabi Alonso con una sonrisa.

La técnica no se pierde

Han pasado once años desde la última vez que Xabi Alonso jugó un partido de fútbol con el Real Madrid y ocho desde su retirada, pero el tolosarra, un centrocampista total en su carrera, no ha perdido brillo con el balón.

«La verdad que sigue teniendo la misma calidad y el mismo pase que cuando jugaba. Se mete ahí a jugar y parece uno más todavía, le quedaban años por jugar yo creo. Sigue teniendo esa intensidad, tanto cuando él juega con nosotros, como con entrenador, esas ganas de sacar el mejor rendimiento», aseguraba Brahim Díaz.

Una sensación que confirmaba también Dani Ceballos en el último entrenamiento del Madrid en Palm Beach.

«El míster tiene alma de jugador todavía, te involucra mucho en las tareas tanto defensivas como ofensivas, el toque lo mantiene, creo que es un entrenador que nos está enseñando nuevas cosas», afirmó.

Xabi Alonso aseguró tras tomar las riendas del Madrid que tendría conversaciones con cada uno de sus futbolistas y su actitud ya ha tenido impacto en el vestuario.

El técnico madridista se sentará por primera vez en el banquillo este miércoles, a partir de las 15.00 locales, 21.00 cet, en el cruce con el Al Hilal correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes.

En la preparación, ha insistido en conceptos clave de su filosofía futbolística ya vistos en su exitosa etapa en el Bayer Leverkusen: presión alta, recuperación de balón en campo contrario y movimiento del balón.

No le falta calidad en su plantilla. Sobre todo en un centro del campo en el que todavía contará en este Mundial de Clubes con Luka Modric, que ya fue su compañero en su etapa como jugador del Real Madrid. EFE

(vc)