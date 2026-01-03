Xabi Alonso no cierra las puertas del mercado invernal: «Tenemos que estar atentos»

Madrid.- Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, no cerró la puerta a la llegada de un refuerzo para su equipo en el mercado invernal tras la salida del brasileño Endrick, y, sin reconocer que tiene una necesidad en la figura de centrocampista organizador del juego, admitió que tienen «que estar atentos» para cubrir «necesidades puntuales».

«Estamos contentos con la plantilla, pero siempre tenemos que estar atentos a poder mejorar si surgen posibilidades o necesidades puntuales», reconoció la primera vez que fue preguntado por un mercado invernal al que no suele acudir el Real Madrid los últimos años.

«Trabajo con la base que tenemos y la plantilla que tengo. Es mi trabajo y mi deber exprimir, ser lo más eficaz posible, que los jugadores progresen y que encajen las piezas. Hemos tenido momentos buenos y no tan buenos, luego estamos atentos a poder mejorar si hay posibilidades, sin dar nombres», añadió.

Pese a la lesión de Kylian Mbappé, que deja a su equipo con un solo delantero centro puro, Gonzalo García, el técnico tolosarra no se arrepintió de haber dejado salir cedido a Endrick.

«En el momento que está de su carrera, de su fase como jugador, después de venir de Brasil a Europa necesita jugar. Entiendo que haya tomado esa decisión y que el club invierta a medio plazo en su desarrollo. Que tenga minutos en una liga competitiva como la francesa permite que vaya creciendo como jugador. El Real Madrid lo hace muy bien y le seguiremos muy de cerca para que progrese y mejore», valoró.

No se arrepintió Xabi de tener que comenzar el 2026 mermado en ataque, con menos efectivos sin Mbappé ni Endrick ya en la plantilla. «No solo hay que centrarnos en el corto plazo, si no ver las necesidades y cuando se empiezan a gestar las conversaciones. La decisión está tomada, no hay vuelta atrás, Endrick esta allí, le seguimos con cercanía y nosotros afrontamos la Supercopa con los jugadores que están».

Valoró la opción de que Rodrygo Goes pueda pasar a jugar de delantero centro tras elogiar el buen final de 2025 que protagonizó, con una reacción esperada del delantero brasileño en cuanto tuvo continuidad en banda derecha.

«Rodri puede jugar dentro de la delantera en cualquiera de los tres carriles. Acabó en muy buen momento, jugó cuatro partidos muy buenos a final de año y dejó muy buena sensación. Le necesitamos como a los demás para suplir la baja de Kylian, veremos durante cuanto. Tenemos diferentes opciones y Rodrygo es una de ellas», apuntó.

Es una situación, jugar sin Mbappé, que ya vivió Xabi Alonso a su llegada al banquillo madridista en el Mundial de Clubes cuando apostó por Gonzalo. Ahora, apunta diferencias.

«Fue un poco flexible, no cambiamos tanto con los jugadores que teníamos. Ahora tenemos otros más y otros ya no están. Hay que buscar la mejor manera de encajar las piezas. Tuvimos buen rendimiento sin Kylian pero seguro que le echaremos de menos porque está siendo impresionante, no solo por los goles sino por el rendimiento», admitió.

Xabi Alonso mostró plena confianza en los jugadores que suplan a Mbappé, confiado de que no decaerá la pegada de su equipo. «Confío mucho en los que saldrán mañana ante el Betis y el jueves con el Atlético», dijo dejando entrever las pocas opciones de que llegue a la cita de la Supercopa el delantero francés. «Esto es una plantilla. La unión, la solidez y el espíritu de equipo es fundamental», concluyó. EFE