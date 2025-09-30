Xabi Alonso introduce cinco cambios en el once que fue goleado en el derbi

Almaty (Kazajistán).- Raúl Asencio, David Alaba, Fran García, Dani Ceballos y Franco Mastantuono son las cinco novedades en el equipo titular del Real Madrid que introduce Xabi Alonso, respecto al derbi del Metropolitano ante el Atlético de Madrid, para el partido de este martes contra el Kairat Almaty, en el que mantiene en ataque a Vinícius y Kylian Mbappé.

En una defensa con cinco bajas (Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Éder Militao y Ferland Mendy), Xabi Alonso realiza ajustes y apuesta por las rotaciones.

Sitúa a Raúl Asencio en el lateral derecho, con Fede Valverde en la suplencia, y da entrada a David Alaba en su primera titularidad del curso y a Fran García en el lateral izquierdo para dar un respiro a Álvaro Carreras.

Dani Ceballos es novedad en un centro del campo al que regresa Arda Güler, tras jugar de extremo derecho el derbi, demarcación a la que regresa el argentino Mastantuono.

El Real Madrid inicia el partido con Courtois; Raúl Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García; Tchouaméni, Dani Ceballos, Güler; Mastantuono, Vinícius y Mbappé. EFE/ir