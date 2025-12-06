Xabi Alonso: «Hay que tener autocrítica pero no fustigarte demasiado»

Madrid.- Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, apuntó al duelo ante el Celta como el momento de confirmar todo lo bueno mostrado en San Mamés en la reacción de su equipo en LaLiga, y admitió sentirse bien en su puesto, consciente de la exigencia del club blanco, con la obligación de hacer «autocrítica» pero sin fustigarse en exceso.

Más liberado en su comparecencia ante los medios de comunicación tras quitarse un peso de encima con el triunfo y la imagen del Real Madrid en San Mamés, Xabi Alonso valoró su momento tras sentir la crítica por tres empates consecutivos en LaLiga.

«Estoy bien. Sé dónde estoy, sé la exigencia que tiene el club y que hay que tener la templanza necesaria para en los momentos buenos, y lo no tan buenos, saber que es lo más importante y quedarte con lo fundamental. Tener la exigencia necesaria, la autocrítica, pero no fustigarte demasiado. En ese equilibrio me gusta estar con los jugadores, compartir las sensaciones que tenemos y mejorar. Construir algo que merezca la pena», reflexionó.

Satisfecho con el triunfo en Bilbao en el partido más completo del curso del Real Madrid, el técnico tolosarra pidió a sus jugadores dar continuidad en el regreso al Santiago Bernabéu 37 días después.

«Fue un buen partido, muy completo y redondo. Habíamos tenido fases en otros partidos buenos y ante el Barça también fue bastante completo. Ahora queremos darle continuidad y ganar partidos para estar lo más arriba posible. En diciembre y enero no se gana nada, pero en abril o mayo hay que estar donde hay que estar. El Celta es un rival exigente que juega bien y tiene las cosas claras» , advirtió.

A vueltas con el lateral derecho

De nuevo lesionados Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, el lateral derecho demanda que un jugador cambie su demarcación natural. Xabi Alonso se rindió en elogios hacia Fede Valverde, y a la opción de Raúl Asencio le sumó la de Éder Militao.

«Tenemos que valorar la decisión que tomamos. Tenemos otras opciones a Fede que antepone siempre la necesidad del equipo a su posición natural. Ha jugado ahí a un grandísimo nivel. Ahora aporta mucho y es fundamental en otra demarcación. Mañana veremos», dijo sin desvelar su idea.

«Mili es una opción, con Brasil jugó muy bien de lateral derecho. Como Fede tiene esa capacidad competitiva, atlética, el entendimiento del juego para jugar en diferentes posiciones. Me recuerda a Pepe que era competitivo y sabías que donde jugará, iba a darte buen rendimiento. Si se le necesita, Mili puede jugar ahí», añadió.

Pese a que Fede Valverde dejó claras sus preferencias de no jugar en el lateral derecho, el uruguayo lo hizo cuando Xabi Alonso lo necesitó. El técnico ensalzó su figura. «Es tan completo que puede jugar en muchas posiciones. Sabemos cuál es la suya pero es muy generoso, tiene amor propio y orgullo de querer ayudar al equipo, al escudo y representa muy bien los valores del club. Es un lujo tenerle en nuestro equipo».

Con las mismas palabras de cariño se refirió al brasileño Vinícius. Del reproche público del jugador, cuando fue sustituido en el clásico, se ha pasado al abrazo aceptando el cambio en San Mamés.

«Vini está en un muy buen momento personal y profesional, se le ve con alegría. Jugó muy buen partido en San Mamés. Fue una pena que no marcase, igual que en Grecia, pero cuando le ves sonreír, da mucha vitalidad al equipo y es fundamental para nosotros tenerlo en este estado de ánimo. Ojalá que mañana pueda redondear esas sensaciones con un gol», deseó.

También abrió Xabi la puerta a la cantera ante la cantidad de bajas defensivas que sufre, con la opción de citar a Joan Martínez. «Lo estoy viendo muy bien, como a todo el Castilla. Es un grupo muy joven que está compitiendo muy bien Primera RFEF. Álvaro (Arbeloa) está haciendo un muy buen trabajo, todos los que vienen están preparados. Joan viene convocado y si se le necesita, está preparado». EFE/ir