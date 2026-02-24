Winona Ryder volverá a trabajar con Tim Burton en la tercera temporada de ‘Wednesday’

Los Ángeles (EEUU) – La estrella estadounidense Winona Ryder volverá a trabajar junto al director Tim Burton y a Jenna Ortega en la tercera temporada de ‘Wednesday’, según informó Netflix.

La última vez que Ortega, Burton y Ryder trabajaron juntos fue en la película ‘Beetlejuice Beetlejuice’, de 2024, en la continuación de la cinta ochentera ‘Beetlejuice’ protagonizada por Michael Keaton.

A esta nueva temporada, cuya producción se está llevando a cabo en Dublín, también se unirán Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer.

Previamente fue anunciado que Eva Green daría vida a la hermana de Morticia Addams, Ophelia, junto a Ortega (Wednesday Addams), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) y Luis Guzmán (Gomez Addams).

«Estoy muy emocionado de volver para la tercera temporada y es fantástico reunirme con todo el elenco original. La incorporación de algunos queridos amigos y antiguos colaboradores míos, como Winona, Eva, Chris y Noah, hace que esta temporada sea aún más especial. Me siento muy afortunado», aseguró Burton en el comunicado.

Aún no se ha confirmado la fecha de estreno de esta producción. Estrenada en 2022, la primera temporada de ‘Wednesday’ se convirtió en la serie en inglés más vista en Netflix de todos los tiempos. EFE