Willem Dafoe: «Es difícil que me propongan una escena y yo diga que no»

Barcelona – El actor estadoundiense Willem Dafoe, que interpreta a un magnate griego inspirado en Aristóteles Onassis en ‘The Birthday Party’, explica en una entrevista con EFE que «es difícil» que un director le proponga una escena y que él rechace interpretarla.

Dafoe, de 71 años, aparece desnudo de espaldas en la primera escena de esta última película, dirigida por el español Miguel Ángel Jiménez, y en la que comparte pantalla con el también español Carlos Cuevas.

«Es una película muy física que he disfrutado mucho. No me planteo si tengo o no líneas rojas al rodar. Sólo diría que no si no pareciera correcto para la película, si no tuviera sentido para la trama y el personaje. Pero vaya, a mí me gustan los retos y es difícil que me propongan algo y no quiera jugar a ponerme a prueba yo mismo», afirma el actor, que asiste al Barcelona Film Fest en esa ciudad española.

Su personaje en ‘The Birthday Party’ (‘El anfitrión’) es el de un empresario griego llamado Markos Timoleon que, en los años setenta, celebra el 25 cumpleaños de su hija Sofía en una paradisíaca isla privada, un evento que sin embargo se ve afectado por acontecimientos y visitas inesperadas.

Aunque reconoce que el magnate Aristóteles Onassis siempre resonó en su inconsciente durante el rodaje, Dafoe cuenta que «prefirió» no investigar mucho sobre la figura real y focalizarse en el guión y la historia que quería contar el director, para construir el personaje sin influencias externas que contaminaran su visión.

Sin pensar en su legado

En la historia tienen mucho peso tanto el «duelo» como el «legado», dos asuntos que afectan al actor en su vida personal de forma «muy distinta». Dafoe reconoce que, con los años, se ha convertido «en el viejo del lugar», y así, cada vez son más los amigos de su quinta que mueren y dejan un hueco en su vida.

«Supongo que sí, que el duelo me pesa cada vez más. Sin embargo, no soy una persona que piense en el legado. Y me alegro. Pensar como actor solamente en la herencia artística que dejarás me parece muy peligroso», asegura el intérprete, nominado cuatro veces al Óscar.

Dafoe, conocido por sus roles en películas tan prestigiosas de la historia del cine como ‘Platoon’, asegura que él se limita a elegir qué película hará a continuación cada vez que termina un rodaje.

A este último proyecto, el actor de éxitos tan taquilleros como ‘Poor Things’ o ‘Spiderman’ llegó a través del productor Giorgos Karnavas, con el que ya había rodado ‘Inside’ en 2023.

Carlos Cuevas y Emma Suárez

Dafoe afirma que, a la hora decir sí al proyecto, también contó el saber que la dirección la llevaría a cabo Jiménez, de cuya filmografía destacó especialmente la película ‘Chaika’ (2012).

El reparto de la cinta incluye, además de Carlos Cuevas, a Emma Suárez y a Francesc Garrido, personajes de gran peso en la historia y que pudieron rodar en inglés, compartiendo escenas clave de forma individual con Dafoe.

«Llevo toda la vida trabajando con elencos internacionales. Y siempre tengo la suerte de que sean buenos y que se hayan cultivado en el cine, pero también en las tablas del teatro», dice Dafoe sobre esta última experiencia rodada en Grecia.

Con más de 120 películas a la espalda, el versátil actor se muestra, a las preguntas sobre una próxima retirada, poco decidido a bajar el ritmo de actuación.

Y eso que pocos tienen un historial de interpretaciones como el suyo, bajo la dirección de ‘totems’ del cine como David Cronenberg, Abel Ferrara, Spike Lee, David Lynch, Hayao Miyazaki, Julian Schnabel, Martin Scorsese, Lars von Trier, Wim Wenders, Yorgos Lanthimos o Zhang Yimou. EFE