Will Ferrell: No entiendo muy bien el poner toda tu vida en las redes sociales

Londres – El actor estadounidense Will Ferrell (‘Elf’) señala no entender por qué los jóvenes «ponen toda su vida ahí afuera» en referencia a las redes sociales, pero afirma comprender «que es la forma en la que se comunican» las nuevas generaciones, que contrastan con su forma de ver la vida.

«No entiendo muy bien el poner toda tu vida ahí fuera todo el tiempo como algunos de estos chicos hacen. Pero es la forma en la que se comunican y que tienen de expresarse», reflexiona en una entrevista en Londres con EFE junto a la actriz Reese Witherspoon (‘Legally Blonde’), con quien protagoniza ‘Estás cordialmente invitado’, la nueva comedia de Amazon Prime.

Ambos actores, que también coprodujeron la cinta, fueron dirigidos por el británico-estadounidense Nicholas Stoller (‘Malditos vecinos’), quien asegura a EFE que existe «todo un subgénero en Tik Tok de videos de rupturas» de parejas jóvenes que deciden anunciar de esta forma tan peculiar el fin de sus relaciones.

En el largometraje, que se estrenará en la plataforma de películas y series el próximo 30 de enero, Margot (Reese Witherspoon) y Jim (Will Ferrell), que organizan las bodas de su hermana y su hija respectivamente, reservan por error el mismo resort en una pequeña isla para las celebraciones, dando lugar a una peculiar guerra llena de drama y risas a partes iguales.

Este divertido caos matrimonial con tintes de comedia romántica también muestra la dualidad entre las formas de ver la vida de dos generaciones que se encuentran en un constante tira y afloja por imponer sus normas y convenciones.

Problemas generacionales

La temprana edad a la que la hija de Jim, Jenni (Geraldine Viswanathan), se casa con su novio da lugar a una radiografía de las formas de afrontar los problemas de la generación Z, de la que estos actores se asombran por la rapidez con la que crecen.

«Es realmente fascinante porque el ritmo de la vida te golpea en los momentos más extraños, porque hay tantas cosas en las que tienes que pensar», manifiesta Ferrel, mientras que Whitherspoon sostiene que cuando mira a su hija de 25 años aún la ve «pequeña».

Por su parte, Stoller, padre de tres niñas, se sorprende cuando habla de que su hija mayor ha cumplido 17 años, algo que, asegura, «no tiene sentido» ver lo rápido que crecen conforme más años cumplen.

Pero en esta cinta también hay espacio para reflexionar sobre otros temas como los nuevos formatos televisivos, algo sobre lo que el director británico-estadounidense reconoce buscar «burlarse sólo porque son divertidos».

También hay espacio para el drama, lo que obligó a los actores a explorar diferentes registros en una misma película para «tener conversaciones reales» al mismo tiempo que rodaban, explica Ferrell, aunque siempre intentan «dar ese punto de humor» a cada escena.

La unión de Ferrell y Whitherspoon en una misma película, muy demandada en foros de cine norteamericano, fue para los actores «una delicia», mientras que Stoller habla de ellos como «grandes estrellas de cine», pero que a la vez «vienen muy preparados y son divertidos, encantadores y carismáticos».

«Nick Stoller, me llamó y me dijo que estaba haciendo esta película con Will Ferrell. Y le dije, me apunto», confesó Whitherspoon, que aseguró no preguntar ni el cuándo ni el cómo para embarcarse en el proyecto, ya que se considera una gran seguidora del actor norteamericano. EFE