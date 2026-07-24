Wildberries, la Amazon rusa, objeto de la ira ucraniana

Moscú – La compañía rusa Wildberries, cuyos almacenes están siendo atacados por Ucrania desde hace una semana, es el mayor negocio de comercio electrónico de este país.

Conocida como la Amazon rusa, en gran medida porque su modelo es similar, acapara la mitad del mercado nacional con cientos de tiendas y un volumen de negocio que ascendió el pasado año a 6.1 billones de rublos (unos 76.000 millones de dólares), un alza del 49 % en comparación con 2024.

Cuenta actualmente con filiales en gran parte de los países del espacio postsoviético, accedió recientemente al mercado africano y hasta el comienzo de la guerra en 2022 contaba con servicios en Ucrania, Israel, Europa Occidental y Estados Unidos.

Hasta diez de sus almacenes en territorio ruso, incluido la región de Moscú y San Petersburgo, han sido objeto de ataques desde el pasado 18 de julio, con un saldo de nueve operarios muertos.

La mujer tras el imperio

La tienda online fue fundada en 2004 por Tatiana Kim -ciudadana rusa de origen coreano-, considerada ahora la mujer más rica de Rusia con una fortuna estimada en más de 8.000 millones de dólares.

A Kim, que tiene ahora 50 años, se le ocurrió la idea cuando se quedó embarazada. Su marido, Vladislav Bakalchuk, programador de profesión, le ayudó a levantar el negocio en la región de Moscú.

Todo comenzó como un pequeño negocio de venta de ropa y calzado. Kim repartía ella misma los productos y utilizaba su apartamento como almacén. Sus primeros trabajadores fueron sus familiares, hasta que abrió una oficina al año siguiente.

Con el paso del tiempo, al igual que Amazon, renunció a la compra de artículos, que en su gran mayoría son ahora suministrados por los propios proveedores, y adoptó el modelo de contrato de comisión de ventas.

En 2017 se convirtió en el líder del sector, superando a Ulmart, y trasladó sus oficinas centrales a Moscú. La pandemia del coronavirus le permitió disparar las ventas, que se duplicaron en 2020.

A día de hoy, tiene un capital de 5,500 millones de dólares, acepta diariamente millones de pedidos de ropa, tecnología, libros o paquetes turísticos, y es considerado uno de los negocios privados más exitosos de la Rusia actual.

Sanciones ucranianas y conflicto con su marido

Wildberries fue sancionada por Ucrania en junio de 2021, más de medio año antes de que comenzara la guerra, por la venta, entre otras cosas, de uniformes militares.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asegura que la compañía distribuye en sus naves logísticas piezas y componentes para drones de asalto, por lo que es un legítimo objetivo militar.

La fusión hace dos años entre la compañía y el grupo publicitario Russ, resultado de una profunda reestructuración lanzada por Kim, provocó un conflicto con su marido, Vladislav Bakalchuk, que la acusó de “absorción hostil de activos”.

Bakalchuk, que poseía el 1 % de los activos de la compañía, pidió ayuda al líder chechén, Ramzán Kadírov, tras lo que un grupo de hombres armados intentaron asaltar su oficina central en la capital rusa.

El asalto desembocó en un tiroteo y la muerte de dos empleados de la compañía. Varias personas recibieron penas de cárcel de hasta dos años y cuatro meses.

Sea como sea, la fusión permitió a Wildberries disponer de una plataforma mediática digital, nudos logísticos y una red de vallas publicitarias y la posibilidad de ofrecer en un futuro servicios a unos 5.800 millones de clientes en países asiáticos, africanos y de Oriente Medio.

Además de prácticamente crear de cero el comercio electrónico en Rusia, que prácticamente no existía antes de Wildberries, Kim es una de las personas más admiradas en el mundo de los negocios, con una mejor reputación que los oligarcas tradicionales que hicieron sus fortunas con las oscuras privatizaciones postsoviéticas. EFE