‘We The Hispanos’, un documental muestra la profunda raíz hispana en EE.UU.

Tegucigalpa – ‘We The Hispanos’, dirigido por José Luis López-Linares, describe la huella hispana en la cultura, la música o la gastronomía de Estados Unidos.

El director, guionista y productor de cine José Luis López-Linares, invitado de honor de la 59 edición de la Feria del Libro de Valladolid, reivindicó hoy que la herencia hispana es parte fundacional -y no accesoria- de la historia y la identidad del continente americano, también de Estados Unidos, y que reconocerla no es reescribir el pasado. «No se trata de polemizar», subrayó el cineasta. «Solo me limito a contar la verdad. Lo que quiero es recordar para despertar» y contar «el relato completo».

El planteamiento de López-Linares, y su último documental: ‘We the Hispanos’, película con la que cierra su trilogía sobre la Hispanidad, entronca como un guante con el eje temático elegido este año por la organización de la feria: La huella de la cultura española en América, que apuesta por explorar los lazos culturales, lingüísticos y literarios tejidos entre las dos orillas del Atlántico, con el español -idioma compartido por más de 600 millones de personas- como gran hilo conductor.

Durante su intervención, ha lamentado el desconocimiento que España y la propia Hispanoamérica arrastran sobre su pasado común. «Hemos dejado que otros cuenten nuestra historia: la escribieron los franceses, los ingleses y los alemanes, pero aquí no se escribió. Durante más de cien años no hubo una historia de España escrita por españoles», afirmó el cineasta, quien señaló que eso permitió que se tenga ahora la imagen de los españoles como «genocidas o intolerantes», cuando «es lo contrario».

Eso ha hecho, según ha manifestado, que los españoles no estemos orgullosos de nuestra historia, cuando, en palabras del cineasta: «No hay historia más maravillosa que la de España». «Más que juzgar a nuestros antepasados, deberíamos mirarnos en ellos y preguntarnos si somos dignos de ser sus hijos», añadió.

Desembarco en EEUU

El director, ganador de tres Premios Goya, un Ondas, una nominación para los Emys, y Medalla de Oro en Bellas Artes 2023, avanzó que ‘We the Hispanos’ prepara su estreno en Estados Unidos el próximo mes de octubre, con el doble propósito de que «la comunidad hispana del país tome conciencia, con orgullo, de su propia identidad» y de que el público anglosajón «se asome a un capítulo de su historia que también le pertenece».

Pretende que los estadounidenses sepan su país no es un estado anglosajón al que llegaron unos hispanos. «La nación hispana de Estados Unidos necesita conocer sus raíces, y el país en su conjunto necesita saber que esas raíces también son las suyas», sostuvo.

No duda de que el documental tendrá buena acogida al otro lado del Atlántico. De hecho, ha asegurado que le sorprendió «el entusiasmo que le produjo al embajador de EEUU en España» la película. «Me dijo que tenía que verse en Estados Unidos», relató López-Linares, quien no descartó, con una sonrisa, hacérsela llegar también al propio presidente Donald Trump.

Finalmente, el cineasta cerró su comparecencia con un anuncio que conecta su trabajo con el territorio que le acoge esta semana: ya está rodando una nueva película, dedicada esta vez a Castilla. «Empezamos la semana pasada en Tierra de Campos. Estuvimos junto a la estatua de Juan Ponce de León y seguiremos rodando por toda Castilla durante todo el año», desveló. El objetivo, apuntó, es claro: «Hacer una película sobre Castilla para que los castellanos estemos orgullosos de serlo». Artículo publicado en www.eldiadevalladolid.com