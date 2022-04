«We Are» de Jon Batiste, álbum del año en los Grammy

Los Ángeles (EEUU) – «We Are», de Jon Batiste, fue coronado como el álbum del año en la 64 edición de los premios Grammy, que se celebró este domingo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (EE.UU.).

«Lo creo hasta el fondo de mi corazón. No hay mejor músico, canción o actor. Las artes son subjetivas y se encuentran con la gente cuando más se necesitan», aseguró el músico al recoger el galardón sobre el mismo escenario que minutos antes revolucionó al cantar la alegre «Freedom», una de las canciones incluidas en el premiado disco.

Batiste se impuso a «Sour», de Olivia Rodrigo; «Justice», de Justin Bieber; «Montero», de Lil Nas X, y «Planet Her», de Doja Cat, «Donda» de Kanye West», «Evermore» de Taylor Swift, «Love for Sale», de Tony Bennett, «Back of My Mind», de H.E.R. y «Happier Than Ever» de Billie Eilish.

«Admiro a todos los artistas de esta categoría, sigan siendo ustedes mismos», pidió Batiste.

El músico, de 35 años, partía como el gran favorito de la noche al acudir con 11 nominaciones, más que ningún otro artista en esta edición y solo superado por Michael Jackson en 1984 y Babyface en 1997.

Finalmente se llevó cinco, entre ellos el de mejor video musical por «Freedom» y el de mejor banda sonora, pues además de por su disco en solitario también competía por la música de la película «Soul», del estudio Pixar, que ganó el Óscar el año pasado.

«No hago esto por los premios, de verdad», insistió posteriormente en la sala de prensa.

Batiste es además el primer músico afroamericano que gana el Grammy al álbum del año desde 2008, cuando se lo llevó Herbie Hancock.

Aunque la carrera en solitario de Batiste no ha llegado al gran público hasta los últimos meses, su rostro es muy conocido en EE.UU. ya que desde 2015 ha sido el músico de cabecera del programa televisivo «The Late Show with Stephen Colbert» de la CBS, la misma cadena que emite anualmente la gala de los Grammy. JS