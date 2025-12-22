Washington expresa “profunda preocupación” y reitera habrá consecuencias para quienes obstruyan al CNE 

Tegucigalpa- Desde Washington, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos emitió un contundente mensaje sobre la situación electoral en Honduras, al señalar como “profundamente preocupante” que ciertos partidos y candidatos continúen perturbando el proceso electoral, poniendo en riesgo la culminación oficial de los resultados.

-EEUU lanza advertencia por retrasos en el proceso electoral hondureño “El pueblo hondureño ha esperado demasiado”

En su pronunciamiento más reciente, la oficina estadounidense subrayó que es imperativo que todos los actores políticos cumplan oportunamente con sus obligaciones, a fin de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pueda concluir su labor y oficializar los resultados conforme a la ley.

“El pueblo hondureño ha esperado demasiado”, advierte el mensaje, al tiempo que recalca que cualquier persona o grupo que obstruya o intente retrasar el trabajo del CNE enfrentará consecuencias, sin detallar la naturaleza de las mismas.

El llamado desde Washington enfatiza la necesidad de garantizar un proceso oportuno, transparente y creíble, recordando que la estabilidad democrática del país depende del respeto a las normas electorales y al rol institucional del ente rector de los comicios.

El pronunciamiento se produce en un contexto de tensiones políticas y cuestionamientos al desarrollo del proceso electoral, lo que ha incrementado la atención y presión de la comunidad internacional sobre Honduras, particularmente de uno de sus principales socios estratégicos.

Con este mensaje, Estados Unidos deja claro que sigue de cerca el desarrollo del proceso electoral hondureño y que no será indiferente ante acciones que pongan en duda la voluntad popular y la institucionalidad democrática.LB