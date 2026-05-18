Washington apuesta por Honduras como centro logístico y energético de Centroamérica

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital Lilian Bonilla) – La delegación de alto nivel de Washington, que visitó Honduras, respaldó la visión económica del gobierno del presidente Nasry Asfura y destaca a Honduras como eje estratégico para el comercio entre Sudamérica y Estados Unidos.

– DFC y Gobierno estadounidense anuncian interés en invertir en puertos, energía y turismo en Honduras.

Honduras se convirtió en el centro de interés estratégico de Estados Unidos para expandir comercio, inversión e infraestructura en Centroamérica, tras la visita oficial de una delegación encabezada por el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de EEUU, Caleb Orr, y el director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC), Ben Black.

En conferencia de prensa, en la que participó Proceso Digital, el subsecretario Orr, afirmó que la administración del presidente Donald Trump considera a Honduras una pieza clave para fortalecer las cadenas logísticas y comerciales del continente.

Los altos funcionarios de EEUU, en conferencia de prensa.

“Honduras está ubicado en una situación geográfica bastante fuerte y queremos incrementar el comercio entre Honduras, Centroamérica y Estados Unidos. Honduras podría ser un punto importante para movilizar productos que vienen desde Sudamérica hacia Estados Unidos”, expresó.

El funcionario aseguró que Washington busca acompañar la visión económica impulsada por el presidente hondureño Nasry Asfura mediante inversiones orientadas a infraestructura, energía y generación de empleo.

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Puertos, energía y capital estadounidense

¿Qué proyectos concretos en energía e infraestructura contempla impulsar Estados Unidos en Honduras y cuáles serían los beneficios directos para la generación de empleo y la reducción de costos energéticos? Consultó PD

Ante la interrogante, el subsecretario Orr reveló que ya existen análisis de factibilidad financiados por agencias estadounidenses para proyectos estratégicos en Puerto Cortés y San Lorenzo, incluyendo la posibilidad de desarrollar un puerto seco que amplíe la capacidad logística nacional.

Subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de EEUU, Caleb Orr.

“Tenemos algunos proyectos muy específicos de energía e infraestructura en la mira. La red energética hondureña tiene una oportunidad inmensa y el pueblo hondureño se beneficiaría de una energía más abundante y de una red eléctrica que funcione”, sostuvo.

Según el funcionario, el capital privado estadounidense ya ha mostrado interés en sumarse a proyectos energéticos impulsados desde el gobierno hondureño, con el objetivo de mejorar el suministro eléctrico y reducir costos para la población y las empresas.

DFC anuncia interés en invertir en Honduras

Por su parte, Ben Black destacó que la DFC —el brazo financiero de inversión internacional del gobierno estadounidense con más de 40 mil millones de dólares de cartera de inversión global— destinados a inversiones estratégicas alrededor del mundo dijo que Honduras aparece ahora como un destino de interés.

“Estamos aquí para invertir en Honduras porque miramos grandes oportunidades en energía, infraestructura, turismo y puertos. Queremos ayudar con la red energética, la parte de gas y aumentar el capital de compañías estadounidenses para generar crecimiento y prosperidad”, afirmó.

Director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC), Ben Black.

PD/ En medio de un contexto regional marcado por migración, desempleo y vulnerabilidad climática ¿Qué condiciones considera la delegación estadounidense necesarias para atraer inversiones sostenibles y de largo plazo a Honduras?

Ambos funcionarios coincidieron en que la seguridad jurídica y ciudadana son factores fundamentales para atraer inversiones sostenibles.

“Yo diría como primer punto apoyar la visión del presidente Asfura, en seguridad lo cual les demostrará a los inversionistas que la inversión es segura”, dijo el subsecretario Caleb Orr.

Ben Black, además, subrayó que la estrategia estadounidense busca consolidar relaciones económicas de largo plazo en la región.

“La asistencia no debería depender de que un gobierno entre o salga. Queremos socios que permanezcan durante 10, 20 o 50 años con mayor comercio e inversión entre Estados Unidos y Honduras”, manifestó.

Seguridad jurídica y retorno al CIADI

Los funcionarios reiteraron la visión de una buena seguridad jurídica y el trabajo conjunto con el sector privado.

“Estoy recomendando personalmente que empresarios estadounidenses vengan a Honduras porque vemos grandes oportunidades de inversión aquí”, expresó Orr.

En ese sentido, alabaron la decisión de Honduras de retornar al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), mecanismo internacional clave para la resolución de disputas entre inversionistas y Estados.

Orr incluso aseguró que personalmente está recomendando a empresarios y agencias estadounidenses analizar oportunidades de negocios en Honduras.

“Estoy recomendando personalmente que empresarios estadounidenses vengan a Honduras porque vemos grandes oportunidades de inversión aquí”, expresó.

Honduras, pieza clave en la estrategia económica de EEUU

La visita de la delegación estadounidense ocurre en un contexto regional marcado por migración, desempleo y vulnerabilidad climática, factores que Washington considera determinantes para impulsar inversiones que generen estabilidad y crecimiento económico.

Caleb Orr sostuvo que uno de los principales elementos para atraer inversión es la claridad de reglas y el respaldo gubernamental.

“El presidente Asfura ha hecho de la inversión una prioridad y ha aclarado las reglas del camino para inversionistas estadounidenses. Eso transmite confianza y seguridad”, indicó.

La delegación dejó claro que Estados Unidos busca fortalecer su presencia económica en Honduras mediante proyectos energéticos, logísticos y de infraestructura que conviertan al país en un centro estratégico regional para comercio y desarrollo y que dependiendo del tamaño del proyecto asimismo será el valor de la inversión. PD/LB

Perfiles de los altos funcionarios:

Caleb Orr. Subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales del 12 de noviembre de 2025 – presente

Caleb Orr es el Subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales (EEB por sus siglas en inglés), donde contribuye a promover la fortaleza económica de Estados Unidos, el liderazgo energético y el liderazgo empresarial estadounidense en el escenario mundial.

Como jefe del EEB, el Sr. Orr dirige una amplia cartera que abarca comercio internacional, finanzas e inversión, transporte e infraestructura asociada, seguridad energética, minerales críticos, política de sanciones y promoción comercial.

Implementa la estrategia de la administración para reindustrializar la economía estadounidense, asegurar cadenas de suministro críticas y expandir la producción energética de Estados Unidos como pilares del poder nacional.

El Sr. Orr también coordina el compromiso económico del Departamento con Venezuela, apoyando el enfoque de tres fases del Secretario Rubio centrado en estabilización, recuperación y transición, mediante alivio selectivo de sanciones y nuevas inversiones de empresas líderes en energía, minerales y servicios financieros. Asimismo, organizó la primera Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos del Departamento de Estado, en la cual el Secretario Rubio y representantes de 54 países y de la Unión Europea anunciaron un interés de inversión, préstamos y financiamiento de proyectos por 30 mil millones de dólares para construir cadenas de suministro de minerales críticos resilientes, seguras e independientes.

También bajo su liderazgo, la oficina estableció la Iniciativa de Diplomacia Comercial (CDE, por sus siglas en inglés), un programa de alcance departamental destinado a identificar, priorizar e impulsar oportunidades económicas que sirvan a importantes intereses estratégicos de Estados Unidos.

Asesor de larga trayectoria del Secretario Rubio, el Subsecretario Orr se desempeñó anteriormente como Asesor Principal de Políticas del entonces Senador Rubio y como Subdirector de Personal del Comité Senatorial de Pequeñas Empresas y Emprendimiento. También ejerció derecho bursátil y administrativo en Boyden Gray PLLC, el bufete del fallecido Embajador C. Boyden Gray.

La delegación de EEUU a Honduras fue encabezada por el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de EEUU, Caleb Orr, y el director ejecutivo de DFC, Ben Black.

Ben Black. Director Ejecutivo Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC)

Fue confirmado por el Senado de Estados Unidos el 7 de octubre de 2025. Aporta casi dos décadas de éxito en la creación de empresas y la gestión de una amplia gama de transacciones, respaldadas por su extensa experiencia en inversión internacional, liderazgo y experiencia jurídica. Su conocimiento sobre estructura de capital, financiamiento, reestructuración y gestión de pasivos es fundamental para su cargo, junto con su compromiso de impulsar la misión de la corporación de fomentar el crecimiento económico y fortalecer los objetivos de política exterior de Estados Unidos mediante inversiones estratégicas.

El Sr. Black obtuvo un Doctorado en Jurisprudencia y una Maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Harvard, una Maestría en Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, y se graduó cum laude con una licenciatura en Historia de la Universidad de Pensilvania. LB