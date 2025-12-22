Wall Street cierra en verde impulsado por repunte de fin de año e inteligencia artificial

Nueva York – Wall Street cerró este lunes en verde, impulsado principalmente por las acciones vinculadas a la inteligencia artificial (IA), iniciando una semana corta en la que los inversores estarán atentos al tradicional repunte de fin de año para aprovechar oportunidades de mercado.

Al toque de campana, el Dow Jones de Industriales subió un 0,47 %, hasta los 49.362 puntos; el S&P 500 ganó un 0,64 %, hasta los 6.878 unidades, y el tecnológico Nasdaq sumó un 0,52 % hasta los 23.428 enteros.

Entre las tecnológicas destacaba la subida de Nvidia en un 1,49 %, mientras que Micron Technology ganó un 4,01 % y Oracle, un 3,17 %.

Ambas empresas continúan así con las ganancias de la semana pasada; en su caso, Oracle se vio beneficiada por la noticia de que se unirá a un grupo de inversores para liderar las operaciones de TikTok en Estados Unidos.

Mientras, las acciones de Micron Technology se ven apoyadas por sus resultados del primer trimestre fiscal y sus estimaciones para los próximos tres meses, que superaron las expectativas de los inversores.

Los analistas señalan que los inversores están atentos a si las acciones de IA podrán mantener su liderazgo hacia fin de año, especialmente mientras el mercado rota hacia sectores más baratos ante la preocupación por las elevadas valoraciones de la tecnología.

«Desde la perspectiva del mercado, no hay muchas cosas que lo muevan, por lo que todos, con razón, están sobre todo atentos al repunte de fin de año», comenta a la cadena CNBC el analista Will McGough, subdirector de inversiones de Prime Capital Financial.

McGough destacó que el índice S&P 500 se acerca a los 7.000 puntos al haber subido alrededor de un 17 % este 2025 tras registrar ganancias de más del 24 % y el 23 % en 2023 y 2024, respectivamente.

En el plano corporativo, la empresa española Ferrovial debutó este lunes en el Nasdaq 100, que agrupa a las cien compañías no financieras de mayor capitalización que cotizan en el indicador, entre las que se encuentran titanes como Nvidia o Apple. Sus acciones cayeron un 2,26 % en su primera jornada en el parqué.

Esta semana, el mercado bursátil estadounidense operará con horarios reducidos por las fiestas: la Bolsa de Nueva York cerrará el miércoles a la 13:00 hora local (18:00 GMT) mientras que permanecerá cerrada el jueves por Navidad.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero subieron un 2,64 %, hasta 58,01 dólares el barril, después de que el Gobierno de EE.UU. interceptara un segundo petrolero este sábado frente a las costas de Venezuela y tratara de bloquear otro tanquero el domingo. EFE

(vc)