Wagner Vallecillo sustituye de forma interina a Ráquel Obando como titular del Supremo

Tegucigalpa – El magistrado Wagner Vallecillo Paderes sustituye de forma interina a Rebeca Ráquel Obando, quien esta noche presentó su renuncia al cargo de presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

– El Partido Libre se quejó que se han reducido los espacios de debate en el CN.

Luego de una moción presentada por el diputado Jorge Cálix, el pleno del Legislativo determinó nombrar interinamente a Vallecillo Paredes como titular del Supremo hondureño.

Vallecillo Paredes deberá convocar lo más pronto posible al pleno para seleccionar al presidente en propiedad de ese poder del Estado y luego el Congreso Nacional lo ratificará juramentándolo en el cargo en sesión ordinaria en el hemiciclo.

Se prevé que este proceso sea agotado después de Semana Santa, dijo el presidente del CN, Tomás Zambrano.

Actualmente, Wagner Vallecillo integra la Sala de lo Constitucional junto a los magistrados Sonia Marlina Dubón Villeda (Coordinadora), Francisca Villela Zavala, Isbela Bustillo Hernández y Luis Fernando Padilla.

El pleno de la CSJ se reúne este jueves para confirmar quien será el presidente de ese poder del Estado hasta 2030, periodo que le correspondía a Ráquel Obando que esta noche presentó su renuncia al cargo.

La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), convocó -más temprano- a los magistrados y magistradas a la continuación de la sesión de Pleno iniciada el pasado 24 de marzo, la cual se desarrollará este jueves 26 de marzo de 2026 a las 3:00 de la tarde en el Salón de Sesiones del edificio principal.

De acuerdo con la comunicación oficial, el objetivo principal de la reunión es evacuar el punto número 7 de la agenda previamente establecida. Asimismo, se solicitó a los togados confirmar su asistencia, mantener puntualidad y conservar los teléfonos celulares en modo silencioso durante el desarrollo de la sesión.

El nuevo titular de la CSJ.

Renuncia con efectos limitados

En el contenido central de su renuncia, Ráquel Obando dejó claro que su decisión es exclusivamente al cargo de presidenta, por lo que continuará ejerciendo sus funciones como magistrada dentro del pleno de la Corte Suprema de Justicia, amparada en la Constitución de la República y en el decreto legislativo número 2-2023.

La ahora expresidenta argumentó que su dimisión responde a la reciente aprobación del decreto legislativo número 10-2026, mediante el cual el Congreso Nacional transfirió al pleno de la CSJ facultades que anteriormente correspondían a la presidencia del Poder Judicial.

Según explicó, esta reforma limitó de forma sustancial las atribuciones inherentes a su cargo, por lo que, en aras de la institucionalidad, el respeto al nuevo marco legal y el fortalecimiento del carácter colegiado del Poder Judicial, consideró pertinente dejar la función ejecutiva.

Ráquel Obando también expresó su agradecimiento al Congreso Nacional por la confianza depositada al elegirla como magistrada, así como al pleno de la Corte Suprema de Justicia por haberla designado como presidenta del alto tribunal. JS