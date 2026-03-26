Wagner Vallecillo promete no defraudar su designación y fortalecer el sistema de justicia

Tegucigalpa- El magistrado Wagner Vallecillo Paredes tras asumir de manera interina la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de la renuncia de la magistrada Rebeca Ráquel Obando, expresó su agradecimiento a los diputados que respaldaron su designación.

Vallecillo manifestó que recibe el cargo con “profundo sentido de responsabilidad y compromiso”, asegurando que trabajará con determinación y vocación de servicio en beneficio del país. Asimismo, señaló que confía en Dios para no defraudar la confianza depositada en su persona.

El nuevo presidente interino del Poder Judicial destacó que impulsará un trabajo articulado junto a los demás magistrados, jueces y personal administrativo, con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia en Honduras.

El Magistrado Wagner Vallecillo, en su condición de Presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, expresa su agradecimiento a los diputados de las distintas bancadas de los partidos políticos, quienes la noche de ayer depositaron su confianza en su persona para ejercer, de… pic.twitter.com/3FFvjclN1Y — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) March 26, 2026

Su nombramiento se produjo luego de una moción presentada por el diputado Jorge Cálix, mediante la cual el pleno del Congreso Nacional determinó designarlo temporalmente como titular del máximo tribunal del país.

La designación de Vallecillo se da en medio de un contexto de alta tensión política, tras la salida de Obando y recientes decisiones del Legislativo que han generado debate sobre la institucionalidad y la independencia de poderes en Honduras.

Se espera que este día haya convocatoria al pleno de la CSJ, y se elija al nuevo presidente en propiedad.LB