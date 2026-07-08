Vuelve la paz a El Progreso tras derogación del aumento a la tasa vehicular

Tegucigalpa – El municipio de El Progreso recuperó la calma luego de que el alcalde, Alexander López, presentó una moción para derogar el acuerdo municipal que incrementaba la tasa vehicular, medida que había generado cinco días de intensas protestas y bloqueos en distintos puntos de la ciudad.

El miembro de la Asociación de Progreseños Jorge Larios, aseguró que la decisión permitió poner fin a la confrontación entre diversos sectores de la ciudadanía y las autoridades municipales. Según explicó, los habitantes rechazaban el incremento por considerarlo desproporcionado, ya que denunciaban aumentos de hasta un 300 %.

Durante las manifestaciones, la denominada «Ciudad Bonita» vivió jornadas de caos con tomas de carreteras, fuerte congestionamiento vehicular, pérdidas económicas millonarias e incluso desalojos por parte de las autoridades.

Tras varios acercamientos entre representantes de la ciudadanía y la municipalidad, el alcalde Alexander López, convocó una sesión extraordinaria en la que planteó la derogación de la medida, decisión que fue recibida con satisfacción por la población.

«El alcalde planteó la derogación de esa medida que nos tenía confrontados a los progreseños, pero volvió la paz. Nosotros siempre dijimos que la solución estaba en convocar una reunión extraordinaria para derogar ese acuerdo. Gracias a Dios iluminó la mente del alcalde; fue una reunión rápida y estamos satisfechos», expresó Larios.

Con la anulación del incremento a la tasa vehicular, distintos sectores esperan que el municipio retome la normalidad y que prevalezca el diálogo para resolver futuras diferencias entre las autoridades y la ciudadanía. LB