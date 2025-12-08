Votos nulos y en blanco son resultado de desconfianza en candidatos y falta de educación electoral

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) reporta que, con un 90.06% de avance en el escrutinio de las elecciones generales del 30 de noviembre, se han contabilizado 60,384 votos en blanco y 108,185 votos nulos.

– Hasta el momento se han procesado 17,262 de las 19,167 actas y los votos tanto nulos como blancos siguen sumando.

Las cifras reflejan que más del 3% de los votos escrutados resultaron nulos, un porcentaje que, según especialistas, se mantiene dentro de lo esperado, pero que también envía un mensaje claro sobre el sentir de la ciudadanía.

Expertos en materia electoral explican que, aunque la población “cree en el proceso electoral”, no confía plenamente en los candidatos, por lo que muchos votantes deciden anular su voto como una forma de expresar su inconformidad. En otros casos, los errores al marcar las papeletas terminan invalidando la intención de los electores, anotó el politólogo Luis León.

El voto en blanco también destaca como una expresión deliberada. “Este voto significa que el elector nunca terminó de decidirse por algún candidato, por lo que opta por no elegir a ninguno”, señalan los analistas.

Asimismo, la alta cantidad de votos nulos se atribuye en gran medida a la falta de educación electoral, un problema que persiste entre la ciudadanía. La situación se vuelve especialmente evidente en la papeleta de diputados, considerada una de las más complejas, donde pequeños o grandes errores pueden provocar la anulación del sufragio.

Especialistas coinciden en que es urgente fortalecer la educación electoral, un tema que —afirman— suele ser descuidado por los actores políticos durante las campañas. La mayoría de los políticos no se preocupan por esto y se pasan la campaña en discusiones estériles, sin comprender la importancia de que el elector sepa cómo votar, subrayan.

El CNE continúa con el procesamiento de actas y se espera que en las próximas horas se llegue al cierre total del escrutinio, en el cual los votos nulos y blancos también son un mensaje importante para la clase politica.LB