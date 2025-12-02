Votos blancos y nulos superan los 100 mil con 67.60 % de actas divulgadas

Tegucigalpa – Con el 67.60 de las actas electorales divulgadas los votos blancos y nulos superan los 100 mil, una cifra que muestra el descontento de un sector de la población.

De acuerdo a cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta este momento los votos blancos suman 40 mil 222.

Entre tanto, los votos nulos suman 78 mil 986, según datos actualizados hasta la tarde de este martes.

En el caso de los votos blancos, refleja a un sector de la población que estaba habilitada para votar, pero por cualquier circunstancia, no ejercieron el sufragio y su papeleta permaneció en blanco.

En el caso de los votos nulos, que son la mayoría de este registro, muestran un descontento de la sociedad.

En la mayoría de los casos esta población acudió a las urnas para cumplir con el deber, pero emitió su voto de forma que no sume a ningún político.

Este suele ser un voto de descontento popular, pero también de ciudadanía consciente que evita que su voto pueda ser manipulado.

En gran parte de los casos los votantes eligieron romper la papeleta o marcar de una forma indebida, de manera que el voto se contabilice como nulo, pero al mismo tiempo se registre el deber ciudadano de ejercer el sufragio. (RO)