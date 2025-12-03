Voto rural permitirá remontar resultados de elecciones 2025: Mario Pérez

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez defendió que el voto rural permitirá remontar los resultados de las elecciones generales de 2025. “Ese voto va poner al próximo presidente que es Papi a la orden”, aseguró.

“La gente sigue viviendo en las áreas rurales, en las montañas, en las aldeas y sigue siendo nacionalista, ¿por qué no va a funcionar?”, cuestionó a quienes menosprecian el aporte a la carga electoral del voto del interior.

Pérez estima en este sentido que el voto rural definirá estas elecciones, pues aseguró este voto duro del Partido Nacional, es la gente leal y firme que siempre ha estado, a pesar de los hechos ocurridos, como la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández y que muchos sugerían cambiarle el nombre al partido o cerrarlo.

El legislador dijo que el gane será ajustado, y recordó cómo las encuestas indicaban una diferencia ajustada y colocaban a Libertad y Refundación (Libre) muy abajo, lo que está reflejando el conteo oficial de los resultados electorales. VC