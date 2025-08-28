Voto indeciso definirá las próximas elecciones, según exmagistrado Denis Gómez

Tegucigalpa – El exmagistrado del otrora Tribunal Supremo Electoral (TSE), Denis Gómez, señaló hoy que será el voto indeciso el que definirá las próximas elecciones en Honduras.

Señaló que actualmente cuatro de cada 10 hondureños manifiestan no pertenecer o simpatizar con algún partido político.

Son precisamente estos indecisos los que deberán tomar una posición el 30 de noviembre y elegir a las siguientes autoridades, reflexionó.

“No es cierto que toda la población hondureña tenga un partido político, en mi razonamiento siguen existiendo cuatro de cada diez hondureños que no pertenecen a ninguna afiliación política”, acotó.

Al respecto, dijo que los políticos deben dedicarse a convencer a ese sector del país, a los indecisos.

“Detrás de la cortina todos somos libres para elegir”, refirió al tiempo que insistió que una gran parte de hondureños no simpatiza con ningún partido político.

Pese a que ya se han publicado varias encuestas en el mapa electoral hondureño, ninguna toma en cuenta a los nuevos votantes, otro grupo decisivo para las elecciones, apuntó.

Razonó que muchos de los nuevos votantes también se encuentran indecisos, por lo que este sector de la población determinará el rumbo de las próximas elecciones, zanjó. (RO)