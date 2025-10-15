¿Votará Ud por quien use fondos públicos en su campaña?, cuestiona Edmundo Orellana

Tegucigalpa – ¿Votará Ud por quien use fondos públicos en su campaña?, cuestionó hoy el exministro de Transparencia, Edmundo Orellana.

A través de sus redes sociales el abogado Orellana señaló que las subvenciones, que son fondos públicos, reconocidas a los diputados para apoyar, supuestamente, a sus electores, son apoyos disfrazados para promover su reelección.

Las subvenciones, que son fondos públicos, reconocidas a los diputados para apoyar, supuestamente, a sus electores, son apoyos disfrazados para promover su reelección. ¿Votará Ud por quien use fondos públicos en su campaña?

Vote responsablemente. No vote su voto. — Edmundo Orellana (@mundoorellana) October 14, 2025

Las subvenciones, que son fondos públicos, reconocidas a los diputados para apoyar, supuestamente, a sus electores, son apoyos disfrazados para promover su reelección. ¿Votará Ud por quien use fondos públicos en su campaña? Vote responsablemente. No bote su voto, escribió Orellana en sus redes sociales.

Lo anterior es un cuestionamiento a los fondos públicos utilizados por los diputados para temas de campaña política.

No bote su voto, recomendó Orellana. PD