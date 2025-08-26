Votar por la oposición política es ocasionar un retraso en el país, según presidenta Castro 

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro señaló este martes que ejercer el voto por un presidenciable de la oposición política es causar un retraso en Honduras y volver al período de las persecuciones y del olvido.

“Hay cuatro candidatos que son los mismos y votar por ellos es retroceder y volver a los 12 años y siete meses de persecución y de olvido”, dijo la mandataria hondureña.

Advirtió que votar por cualquiera de los candidatos presidenciales de oposición es volver a la época de la Ley de Secretos, corrupción en las instituciones del Estado y opacidad en cómo se invierte los impuestos.

Castro inauguró el proyecto de la Caja Puente en San Pedro de Pisijire en el municipio de Dulce Nombre de Culmí en el departamento de Olancho.

Sostuvo que el camino de la refundación debe de continuar y que los pasos que dan tienen que ser firmes para que el país siga progresando.

Igual que en todas sus apariciones públicas de nueva cuenta impulsó a la candidata oficialista, en ese sentido, dijo que, es fundamental para el país que los hondureños deben tomar decisiones, y que solo hay dos caminos: la de Rixi Moncada o la de la oposición.

Castro subrayó que los rivales de Moncada por la presidencia del país caminan para la misma dirección, representan a los mismos, se visten igual porque usan un color por encima y por dentro andan el mismo.

Mencionó que los diputados de oposición en el Congreso Nacional pertenecen a distintos partidos políticos, pero que tienen el mismo color al momento de la votación.

La mandataria hondureña apuntó que se debe respetar la voluntad de los hondureños en las elecciones generales, por lo que el proceso debe ser limpio, transparente y libre.

Aseguró que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas se respetará la Constitución y las leyes para que el 30 de noviembre las elecciones se lleven a cabo con la transparencia, libertad y paz que se hizo en el año 2021.

“Que sea una fiesta cívica y el pueblo tenga la oportunidad de celebrar que otra mujer asuma la presidencia de la república”, expresó.

Manifestó que en la actualidad hay una lucha de poder permanente entre los que están a favor del pueblo y los que quieren favorecer a unos pocos.

Interpretó que la fuerte campaña que recibe el gobierno y el Partido Libertad y Refundación (Libre) en contra implica que están haciendo las cosas de la manera correcta.

Castro pidió a Rixi Moncada que si gana las elecciones generales que continúe con el proceso de refundación y se dedique a reparar los actuales hospitales.

Adelantó que el Hospital de Roatán será inaugurado en la primera semana de septiembre y será el vivo ejemplo de cómo quedarán el resto de los ocho hospitales. AG