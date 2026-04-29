Voraz incendio redujo a cenizas una fábrica de camas en SPS

San Pedro Sula– Un pavoroso incendio entre las colonias Satélite y Arenales II dejó pérdidas millonarias y desempleo en una fábrica de camas que quedó reducida a cenizas. ´

Los miembros del Cuerpo de Bomberos desde horas de la madrugada de este miércoles sofocaron el incendio que generó horas de zozobra.

Tras el arduo trabajo finalmente las llamas fueron controladas, pero lamentablemente los daños son devastadores.

Ninguna persona resultó con quemaduras, solo con la desesperanza que hoy no tienen trabajo.

En la fábrica de camas todo se redujo a cenizas, por lo que se estima que las pérdidas son cuantiosas. IR