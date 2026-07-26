“Volví”, dice expresidente Hernández que promete enfrentar la justicia y respaldar al PN

Tegucigalpa – El expresidente Juan Orlando Hernández regresó este domingo al país y, en sus primeras declaraciones públicas, aseguró que su retorno está marcado por propósitos personales y políticos, entre ellos, reencontrarse con su familia y enfrentar procesos judiciales en territorio hondureño.

“Mi propósito de vida tiene que ver con mi familia, mis nietos; quiero disfrutar lo que no pude. Me siento orgulloso de mi familia”, expresó el exmandatario, quien también afirmó que su segunda prioridad es someterse a la justicia nacional.

“Desde que salí de prisión dije que iba a enfrentar la justicia hondureña porque la verdad no la pueden esconder”, sostuvo.

Hernández señaló que su regreso se retrasó durante varios meses, pero enfatizó que nunca renunció a su decisión de volver al país. “Nadie, absolutamente nadie, evitará que yo llegue a Honduras”, afirmó.

Defensa personal y mensaje político

El exgobernante también se refirió a lo que calificó como intentos de humillación durante su proceso judicial, subrayando su convicción religiosa. “De rodillas solo ante Dios, mi creador”, manifestó.

En su discurso, Hernández envió un mensaje de cohesión política al Partido Nacional, asegurando que la institución no se dividirá. “Nuestro partido es maduro, inteligente, no nos va a dividir ni nos van a separar. El Partido Nacional es una joya que hay que cuidar, hay partido para rato”, expresó.

Asimismo, llamó a la unidad de los hondureños y ofreció respaldo a autoridades electas, incluyendo al presidente Nasry Asfura, así como a alcaldes y al Congreso Nacional.

Advertencia ante el “radicalismo”

Hernández también advirtió que se mantendrá activo en la defensa del país ante cualquier amenaza. “El día que yo vea que una amenaza radical amenaza Honduras, allí estará este indito pelo parado para defender el país”, declaró, reiterando que alzará su voz frente a cualquier situación que considere peligrosa para la nación.

El exmandatario cerró su intervención reafirmando su identidad y origen. “No olviden, soy Juan Orlando Hernández, vengo de las tierras del ideólogo cacique Lempira y hoy, de la mano de Dios, estoy de regreso”, concluyó ante decenas de simpatizantes que le organizaron la bienvenida. JS