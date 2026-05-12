Volcamiento de rapidito deja personas lesionadas en salida a Danlí

Tegucigalpa – Un accidente vehicular tipo volcamiento se registró en la salida a Danlí, a la altura de la aldea Villa Vieja, donde un bus rapidito que cubría la ruta Danlí–Tegucigalpa sufrió un percance dejando a personas lesionadas.

El incidente fue atendido por elementos del Cuerpo de Bomberos quienes al llegar al lugar procedieron a asegurar el área y el vehículo involucrado.

De acuerdo con el informe, en la unidad de transporte viajaban unas 20 personas al momento del accidente.

Las personas lesionadas, una de ellas con lesión más grave recibió atención prehospitalaria en el sitio.

Las autoridades indicaron que la persona afectada se negó a ser trasladada hacia un centro asistencial tras ser evaluada por los socorristas.

El vehículo involucrado corresponde a un bus rapidito con placas TPB 1062, conducido por Carlos Gustavo Castro, de 30 años de edad, quien salió ileso del volcamiento.

Los accidentes viales dejan el deceso diario de seis personas, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). IR