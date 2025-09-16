Vocero de FFAA asegura que no hay motivo de preocupación por inclusión de Honduras en listado de naciones de mayor tránsito de droga

Tegucigalpa – Tras dos menciones directas de Estados Unidos sobre la vinculación de Honduras en temas de narcotráfico, primero por la fiscal general de EEUU, Pami Bondi y luego con la inclusión de Honduras al listado de naciones de mayor tránsito o producción ilícita de drogas, voceros de las Fuerzas Armadas han asegura que no hay motivo de preocupación.

(Leer) EEUU incluye a Honduras en lista de países de alto tránsito de drogas en 2025

“No sé por qué nos debería de preocupar a nosotros como Fuerzas Armadas, yo le digo a usted que estamos haciendo nuestro trabajo de la mejor forma posible, el personal está totalmente empeñado en su misiones, el mando está emitiendo las órdenes y apoyando con la logística que tenemos disponible”, dijo el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Coronel de Infantería, Erwin Roberto Lara Franco.

(Leer) Abierta investigación sobre pagos por puente aéreo del narco en Honduras, Guatemala y México: Fiscal Pamela Bondi

Para el representante de las FFAA, “podría preocupar que digan que no estamos haciendo nada”, pero defendió que el pueblo hondureño es testigo de “todos los logros que se han hecho estos días en lo que es la captura de droga, de plantaciones, de laboratorios y pistas de aterrizaje”, argumentó.

Como en otras oportunidades, las FFAA defienden que el acompañamiento que tiene Honduras de otros países como Estados Unidos es de donde proviene la información sobre las trazas ilegales de droga. PD