Vivir en la verdad: El llamado de monseñor Nácher Tatay ante una Semana Santa de conversión

Tegucigalpa – En el marco del “viernes de dolores”, preludio del Domingo de Ramos, el arzobispo de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, Monseñor Vicente Nácher Tatay, compartió un mensaje espiritual, instando a la feligresía a trascender la tradición y abrazar una coherencia de vida fundamentada en el Evangelio.

La Honestidad como Reflejo de la Fe

Para Monseñor Nácher, la identidad del cristiano no puede separarse de la integridad ética. Al recordar que Jesucristo es «el camino, la verdad y la vida», el prelado enfatizó que quienes confiesan su fe están llamados a un estándar de vida superior.

«Vivimos en la verdad, y unido a la verdad está la honestidad y la honorabilidad. Estamos llamados a vivir de manera consecuente con lo que creemos y confesamos», expresó el arzobispo.

La Iglesia hondureña se encuentra en un año de especial relevancia: el año de la Santa Misión Nacional. En este contexto, la Semana Santa no se percibe solo como un recuerdo histórico, sino como el anuncio vivo de Jesucristo muerto por nuestros pecados.

El arzobispo recordó que los días santos conmemoran los pilares de la fe católica: La entrada triunfante de Jesucristo en Jerusalén. La institución de la Eucaristía en la Última Cena; el prendimiento, pasión, muerte y la victoriosa resurrección.

Más allá del Descanso: Oración y Familia

Reconociendo que muchos ciudadanos disponen de mayor tiempo libre durante este periodo, Monseñor Nácher invitó a buscar un equilibrio entre el sano esparcimiento y la vida espiritual.

«Es muy bueno compartir con la familia y amigos, pero invitamos a tomar también un tiempo de oración y meditación», señaló, en declaraciones a RCV.

Seguidamente, el líder religioso hizo hincapié en que el sacrificio de Cristo no es una narrativa de ficción, sino un hecho histórico de amor extremo.

«Cristo es una persona real, Dios y Hombre verdadero que nos amó hasta el extremo. Su sacrificio es por nuestra salvación».

En ese sentido la Arquidiócesis invita a toda la ciudadanía a participar activamente no solo en las procesiones —que son una expresión pública de fe— sino también en los actos litúrgicos, con la esperanza de que el mensaje de Jesús logre tocar y transformar los corazones en este tiempo de gracia, concluyó monseñor. LB