Vivir cerca o vivir grande (II): Los costos ocultos de la distancia

José S. Azcona

En el artículo anterior se describió cómo el crecimiento urbano y la dispersión progresiva de la ciudad han transformado la vida cotidiana de las personas. En el caso particular de Tegucigalpa, este proceso se ha visto intensificado por una combinación de factores bien conocidos: una geografía compleja, una planificación urbana débil o incumplida, un sistema de transporte público ineficiente y en deterioro, y una escasez crónica de espacios públicos bien distribuidos y conectados.

El resultado no es simplemente una ciudad más grande, sino una ciudad fragmentada, donde la experiencia urbana cambia radicalmente dependiendo del lugar desde el cual se vive. En este contexto, acceder a una vivienda ya no es solo una decisión sobre metros cuadrados, materiales o acabados, sino una decisión estratégica sobre tiempo, accesibilidad y calidad de vida.

A medida que las ciudades se dispersan, aparece una relación que suele ser intuitiva, pero pocas veces analizada con claridad: el costo de la vivienda tiende a ser inversamente proporcional a su cercanía a los principales servicios urbanos. Cuanto más cerca se esté de los centros de trabajo, educación, salud, comercio y entretenimiento, mayor será el costo de la vivienda o menor el espacio que se obtiene por un mismo precio. A la inversa, cuanto más lejos se ubique la vivienda de estos servicios, menor será su costo relativo o mayor su tamaño, pero a cambio de asumir una serie de penalidades menos visibles.

Vivir en una zona céntrica tiene un premio evidente. Se reduce el tiempo de transporte, se facilita el acceso a múltiples servicios y la vida cotidiana se vuelve más eficiente. Muchas actividades pueden resolverse caminando o con desplazamientos cortos. Ese premio, sin embargo, suele pagarse en forma de viviendas más pequeñas, mayor densidad o mayores precios por metro cuadrado.

Por el contrario, vivir en ubicaciones más apartadas ofrece una ventaja clara y tangible: viviendas más grandes, terrenos más amplios o precios más accesibles. Para muchas familias, esta opción resulta atractiva e incluso necesaria en determinadas etapas de la vida. El problema no es esa elección en sí misma, sino que con frecuencia no se calculan adecuadamente los costos ocultos que la acompañan.

El principal de esos costos es el tiempo. Cada kilómetro adicional entre la vivienda y los servicios cotidianos se traduce en minutos y luego en horas perdidas en desplazamientos. Tiempo que no se dedica al descanso, a la familia, al estudio o al ocio, sino al tráfico, a la espera del transporte público o a recorridos cada vez más largos y estresantes. A lo largo de los años, ese tiempo acumulado representa una pérdida significativa de calidad de vida.

A este factor se suman los costos económicos directos. Vivir lejos suele implicar un mayor gasto en transporte, ya sea público o privado. Combustible, mantenimiento del vehículo, pasajes, estacionamientos y, en muchos casos, la necesidad de tener más de un automóvil por hogar son consecuencias frecuentes de la dispersión urbana. En ciudades donde el transporte público es deficiente, estas cargas recaen de manera desproporcionada sobre las familias.

Existen además costos menos tangibles, pero igualmente relevantes. La dependencia del transporte motorizado aumenta la vulnerabilidad frente a congestionamientos, accidentes o cambios en los precios del combustible. También limita la autonomía de niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida, que dependen de terceros para acceder a servicios básicos. La ciudad deja de ser un espacio accesible y se convierte en un territorio segmentado.

En este contexto, la densificación urbana cumple un papel importante que con frecuencia se malinterpreta. Densificar no significa hacinar ni sacrificar calidad de vida, sino acercar a más personas a los servicios y oportunidades que ya existen, haciendo más eficiente su provisión. Una mayor concentración de población permite que el comercio, los servicios, el transporte público y los espacios públicos funcionen mejor, al tener una base de usuarios suficiente para sostenerlos.

Cuando la densificación se da de forma ordenada y bien planificada, reduce distancias, acorta desplazamientos y amplía el acceso. Permite que más personas vivan cerca de sus actividades cotidianas o, al menos, que puedan acceder a ellas con mayor facilidad. En ese sentido, la densificación no elimina la disyuntiva entre vivir cerca o vivir grande, pero sí reduce sus costos, al hacer viable una ciudad más compacta, conectada y eficiente.

Frente a esta realidad, la decisión entre vivir cerca o vivir grande no puede reducirse a una comparación simple de precios o tamaños. Cada persona y cada familia tiene necesidades distintas, patrones de movilidad diferentes y prioridades que cambian a lo largo del tiempo. Hay quienes requieren cercanía diaria a centros educativos o de trabajo; otros valoran más el espacio privado o el entorno residencial. Algunos acceden a servicios con alta frecuencia; otros lo hacen de manera ocasional.

Lo fundamental es entender cómo funciona esta mecánica para que la elección sea consciente y no impuesta por la inercia urbana. Cuando una familia decide vivir lejos para obtener más espacio, debe hacerlo sabiendo que está intercambiando metros cuadrados por tiempo y accesibilidad. Cuando alguien opta por una vivienda más pequeña en una zona céntrica, también está tomando una decisión racional al priorizar eficiencia y cercanía.

El problema surge cuando las ciudades, por falta de planificación o por incumplimiento de la planificación existente, empujan a amplios sectores de la población a vivir lejos sin ofrecer alternativas reales para compensar esa distancia. En ese escenario, la ubicación de la vivienda deja de ser una elección y se convierte en una carga estructural, particularmente para quienes tienen menos recursos para absorber los costos del tiempo y el transporte.

Mitigar esta disyuntiva no implica forzar a las personas a vivir de una u otra manera. No se trata de decirle a la población dónde debe vivir, ni de imponer modelos rígidos de densidad o localización. El objetivo debe ser reducir los costos y las incomodidades asociadas a la distancia, de modo que vivir más lejos no signifique automáticamente perder calidad de vida, y vivir más cerca no implique sacrificar condiciones básicas de habitabilidad.

Esto solo es posible si se ataca el problema desde sus causas estructurales. En primer lugar, mejorando de forma sustancial el sistema de transporte público, para que desplazarse entre distintos puntos de la ciudad sea confiable, seguro y predecible. Un transporte público eficiente reduce la penalidad del tiempo y amplía el acceso a oportunidades, independientemente del lugar de residencia.

En segundo lugar, es indispensable avanzar hacia una mejor planificación urbana y, sobre todo, hacia el cumplimiento responsable de la planificación existente. Las ciudades no pueden seguir creciendo únicamente por expansión, sin una lógica clara de integración. Las nuevas vías deben responder a una visión de conjunto y los desarrollos urbanos nuevos no pueden concebirse como enclaves aislados que trasladan todos sus costos al resto de la ciudad.

Los nuevos desarrollos deben integrarse al tejido urbano y brindar desde el inicio la cantidad adecuada de servicios, equipamientos y conexiones necesarias para atender a sus habitantes. Cuando esto no ocurre, se profundiza la fragmentación urbana y se multiplican los desplazamientos innecesarios.

Distribuir mejor los servicios en distintas zonas de la ciudad, junto con una densificación bien gestionada, permite reducir la presión sobre unos pocos centros y acercar oportunidades a más personas. Educación, salud, comercio, espacios públicos y empleo no deben concentrarse exclusivamente en áreas limitadas, sino replicarse estratégicamente para construir una ciudad más equilibrada y accesible.

En ese contexto, la pregunta de si conviene vivir cerca o vivir grande deja de ser una elección condicionada por fallas estructurales y se convierte en una decisión genuinamente personal, basada en preferencias, etapas de vida y prioridades reales. Una ciudad bien planificada no elimina las diferencias, pero reduce las penalidades, amplía las opciones y devuelve a las personas la capacidad de elegir cómo quieren vivir.

Ese debería ser, en última instancia, el objetivo del urbanismo: no imponer formas de vida, sino crear las condiciones para que distintas formas de vivir sean posibles sin castigos ocultos.